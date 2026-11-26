Mark Gurman'a göre Apple, MacBook Neo'yu da MacBook Air ve MacBook Pro serilerine benzer şekilde yıllık güncelleme döngüsüne dâhil ediyor. J701 kod adını taşıdığı belirtilen ikinci nesil MacBook Neo'nun 2027 yılının ilkbaharında tanıtılması planlanıyor.

MACBOOK NEO 2'NİN A19 PRO İLE GELMESİ BEKLENİYOR

iPhone'larda da kullanılan A18 Pro işlemcisinden güç alan ilk nesil MacBook Neo'nun halefinde A19 Pro çipine geçilmesi bekleniyor.

Ancak Gurman, bu işlemci güncellemesinin mevcut MacBook Neo sahiplerinin yeni modele geçmesi için tek başına yeterli bir gerekçe oluşturmayacağı görüşünde.

APPLE HER YIL YENİ RENKLER SUNABİLİR

Yeni MacBook Neo hakkında bilinen diğer ayrıntılar şimdilik sınırlı. Ancak Gurman, Apple'ın her yıl yeni renk seçenekleri sunmayı planladığına ilişkin bilgiler edindiğini belirtiyor.

Bu plan hayata geçirilirse Apple, MacBook Neo'da da iPhone modellerindekine benzer bir yaklaşım benimsemiş olacak. Şirket, yıllık iPhone güncellemelerinde genellikle bir veya iki yeni renk eklerken mevcut renklerden birini kaldırıyor.

MACBOOK NEO 2'NİN FİYATI NE OLACAK?

TechSpot yazarı Shawn Knight, Apple'ın ikinci nesil MacBook Neo'nun başlangıç fiyatını ilk modelin çıkış fiyatına yakın bir seviyede tutmasını umduğunu belirtiyor. Knight'a göre devam eden bellek sıkıntısı nedeniyle küçük bir fiyat artışı yaşanması da şaşırtıcı olmayacak.

MacBook Neo'nun fiyatı, bellek sıkıntısı nedeniyle haziran ayında da artırılmıştı.

Kaynak: TechSpot