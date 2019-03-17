15 yıldır dağlarda taş arıyor

Emekli eğitim görevlisi Mehmet Kara, yaklaşık 15 yıldır dağlarda gezerek fosil taşları arıyor. Hava koşulları uygun olduğu zaman kendisi gibi taş meraklısı arkadaşları ile haftada 3 gün doğaya çıkan Kara, topladığı taşları kendisine ait butik bir müzede sergiliyor. Kara'nın koleksiyonunda ise çeşitli büyüklükte ve şekillerde yaklaşık 3 bin taş bulunuyor. Topladığı taşların fosil olduğunu söyleyen Kara, bunların profesyonel anlamda incelenmesini istiyor.

Taş tutkusundan dolayı Gaziantep'in kırsalında adım adım gezen, bazen ise eli boş döndüğünü söyleyen Kara, "15 senedir arazide taş arıyoruz. Taş yığınları bulduğumuz zaman ise adım adım gezmekten kurtuluyor, bunların arasında arıyoruz. Normalde taş bulamadan döndüğümüz zamanlar da oluyor. Bugün ise günlerce arayıp bulamayacağımız midye fosili buldum" dedi.

'ANNEM OT TOPLARDI BEN TAŞ TOPLARDIM'



Taş merakının çocuk yaşlarda başladığını belirten Kara," Ben küçükken annem dağlarda ot toplardı. Ben de taş toplardım. İlk midye türü taşları o zamanlar gördüm. Bu taşları kimse bilmediği için ezilip yok edilmeden toplanması gerektiğini düşündüm" diye konuştu.