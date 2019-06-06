1500 TL altına alınabilecek akıllı telefonlar

Günümüzde 1500TL’ye kadar bütçeniz varsa, hayli şık, tasarımıyla dikkat çeken, teknik özellikleriyle beklentileri karşılayacak bir telefon almanız mümkün. O yüzden 1500TL’yi akıllı telefon sektöründeki kritik eşik olarak değerlendirebiliriz. Çünkü 1000TL altına eli yüzü düzgün bir model almak cidden zor. İşte tam olarak da bu sebepten ötürü, yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Peki 1500TL altı en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda, Haziran ayına ait listemizi sizlerle paylaşacağız.

Listeye geçmeden önce dip not olarak belirtelim. Mevcut listeyi hazırlarken telefonların güncel, modern bir tasarım çizgisi ve her oyunu açabilecek teknik özelliklere sahip olmalarını göz önünde bulundurduk. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Haziran listemizle başbaşa bırakalım.

Samsung Galaxy M10



Yonga Seti: Exynos 7870

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 16GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1300 TL