1500 TL altına alınabilecek akıllı telefonlar

Günümüzde 1500TL’ye kadar bütçeniz varsa, hayli şık, tasarımıyla dikkat çeken, teknik özellikleriyle beklentileri karşılayacak bir telefon almanız mümkün. O yüzden 1500TL’yi akıllı telefon sektöründeki kritik eşik olarak değerlendirebiliriz. Çünkü 1000TL altına eli yüzü düzgün bir model almak cidden zor. İşte tam olarak da bu sebepten ötürü, yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Peki 1500TL altı en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda, Haziran ayına ait listemizi sizlerle paylaşacağız.
Listeye geçmeden önce dip not olarak belirtelim. Mevcut listeyi hazırlarken telefonların güncel, modern bir tasarım çizgisi ve her oyunu açabilecek teknik özelliklere sahip olmalarını göz önünde bulundurduk. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Haziran listemizle başbaşa bırakalım.
Samsung Galaxy M10
Yonga Seti: Exynos 7870
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 16GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1300 TL
Samsung Galaxy A10
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1290 TL
Xiaomi Redmi 7
Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1500 TL
Huawei Y7 2019
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL
Oppo AX7
Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 4230 mAh
Ortalama Fiyatı: 1500 TL
Honor 10 Lite
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1500 TL
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