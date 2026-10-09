OnePlus 16'nın ekran özellikleri açıklandı: İşte yenileme hızı!

OnePlus 16’nın 1,5K çözünürlük sunan ekranında BOE’nin X4 ışık yayan malzemesi kullanılacak. Şirketin açıklamasına göre panel, düşük ışıkta kullanım için donanımsal olarak 1 nit parlaklığa kadar inebilecek. OnePlus ayrıca panelin düşük güç tüketimine dikkat çekerek tüketimi 120 Hz’lik bir ekranınkiyle kıyasladı.

185 HZ YALNIZCA OYUN MODUNDA

Ekranın en yüksek yenileme hızı olan 185 Hz yalnızca oyun modunda kullanılabilecek. Telefon günlük kullanımda en fazla 165 Hz yenileme hızında çalışacak; kullanıcılar Arena Breakout, Nizhan: Future, Naruto Mobile ve Peace Elite gibi desteklenen oyunlarda ek 20 Hz’lik hızın “kilidini açarak” 185 Hz seviyesine ulaşabilecek.

ÇERÇEVELER, GÖZ KORUMA VE YARDIMCI ÇİPLER

Ekran, TÜV Rheinland Smart Eye Protection 6.0’ın da aralarında bulunduğu göz koruma özellikleriyle geliyor. Aktarılan bilgilere göre telefonda 1,15 mm’lik çerçeveler yer alacak ve üretimde LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding) süreci kullanılacak. Telefonda ayrıca özel bir ekran çipi, dokunma tepkisine ayrılmış bir çip ve bağlantı için bir başka çip bulunacak.

ONEPLUS 16'NIN DİĞER ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

OnePlus 16, Çin’de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 çip, 9.000 mAh batarya, 200 megapiksellik ana kamera ve 3 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksellik telefoto kamera ile piyasaya sürülecek.

Kaynak: GSMArena