Xiaomi 18 Pro Max'in küresel sürümü ortaya çıktı! İşte işlemcisi ve RAM kapasitesi

Xiaomi 18 Pro Max'in küresel sürümü, Geekbench AI'ın çevrim içi sonuç veri tabanında 2611FPNFAG model numarasıyla görüldü. Çin sürümüyle aynı Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyi kullanan prototipte 12 GB RAM bulunuyor.

Xiaomi, geçen yılki modellerin aksine 18 Pro ve 18 Pro Max'i uluslararası pazarda da piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Xiaomi 18 Ultra'nın iptal edildiği yönündeki söylentiler doğruysa 18 Pro Max, 2027'ye girerken fiilen şirketin amiral gemisi olacak.

KÜRESEL SÜRÜMDE HANGİ SORULAR YANIT BEKLİYOR?

Çin'de Xiaomi 18 Pro Max'in 16 GB RAM'li seçeneği de sunuluyor. Bu seçeneğin küresel sürümde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in küresel pazara Android 17 üzerinde çalışan HyperOS 4 ile çıkması bekleniyor.

AB'ye yönelik modellerin batarya kapasiteleri de belirsiz. Çin'de satılan Xiaomi 18 Pro'da 7.000 mAh, Xiaomi 18 Pro Max'te ise 8.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu değerlerin AB modellerinde korunup korunmayacağı netleşmedi.

XIAOMI 18 PRO MAX'İN ÇİN SÜRÜMÜNDE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

Çin'de sunulan Xiaomi 18 Pro Max'in diğer teknik özellikleri şöyle:

Ana ekran: 6,9 inç LTPO AMOLED, 1208 x 2624 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığı

6,9 inç LTPO AMOLED, 1208 x 2624 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığı Kapak ekranı: 2,9 inç LTPO AMOLED, 596 x 976 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığı

2,9 inç LTPO AMOLED, 596 x 976 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığı Depolama: 256 GB, 512 GB veya 1 TB

256 GB, 512 GB veya 1 TB Ana kamera: 200 MP, optik görüntü sabitleme (OIS)

200 MP, optik görüntü sabitleme (OIS) Periskop telefoto kamera: 200 MP, OIS ve 3,2 kat optik yakınlaştırma

200 MP, OIS ve 3,2 kat optik yakınlaştırma Ultra geniş açılı kamera: 50 MP

50 MP Ön kamera: 50 MP

Kaynak: GSMArena