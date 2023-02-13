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  4. 156 saat sonra çıkmıştı! 9 yaşındaki Semih'in Muslera hayali gerçek oldu

156 saat sonra çıkmıştı! 9 yaşındaki Semih'in Muslera hayali gerçek oldu

13.02.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu ve dört bir yandan destek vermek için çalışmalara başladı. Spor camiası da bu felakete sessiz kalamadı ve toplanan yardımları tırlarla ilk günden itibaren afet bölgesine göndermeye başladı. 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce'nin enkaz altından çıkar çıkmaz konuştuğu Muslera, genç taraftarın hayalini gerçekleştirdi.

156 saat sonra çıkmıştı! 9 yaşındaki Semih'in Muslera hayali gerçek oldu
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti. Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı. 156 saat sonra enkazdan kurtarılan bir çocuğun tüm masraflarını üstlendiği öğrenilen Muslera'ya sosyal medyada beğeni yağdı.

SU VE DONDURMA İSTEDİ, MUSLERA İLE KONUŞTU

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Tam 156 saat sonra mucize bir şekilde enkazdan çıkartılan Semih, ilk olarak su ve dondurma istemişti. Daha sonra Muslera'nın formasını istediğini söyleyen Semih'e tecrübeli oyuncu telefonla ulaştı.

"HEMEN GÖNDERİYORUM"

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‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi. Muslera'nın ayrıca Semih'in tüm okul masraflarını karşılayacağı da gelen haberler arasında.

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