156 saat sonra çıkmıştı! 9 yaşındaki Semih'in Muslera hayali gerçek oldu

Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti. Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı. 156 saat sonra enkazdan kurtarılan bir çocuğun tüm masraflarını üstlendiği öğrenilen Muslera'ya sosyal medyada beğeni yağdı.

SU VE DONDURMA İSTEDİ, MUSLERA İLE KONUŞTU

Tam 156 saat sonra mucize bir şekilde enkazdan çıkartılan Semih, ilk olarak su ve dondurma istemişti. Daha sonra Muslera'nın formasını istediğini söyleyen Semih'e tecrübeli oyuncu telefonla ulaştı.

"HEMEN GÖNDERİYORUM"

‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi. Muslera'nın ayrıca Semih'in tüm okul masraflarını karşılayacağı da gelen haberler arasında.

