ROVANİEMİ (FİNLANDİYA)

Kuzey Kutbu'nun giriş kapısı olarak bilinen Rovaniemi, kış tatili denince akla gelen ilk duraklardan biri. Noel Baba Köyü'ne ev sahipliği yapan şehir; cam tavanlı iglo otelleri, husky ve ren geyiği safarileriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şehir, Kuzey Işıkları'nı izlemek isteyenlerin de gözdesi.

PRAG (ÇEKYA)

Orta Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinden Prag, kış aylarında bembeyaz örtüsüyle adeta bir kartpostalı andırıyor. Eski Şehir Meydanı'nda kurulan kış pazarları, sıcak şarap kokuları ve tarihi Charles Köprüsü manzarası, hem romantik hem de bütçe dostu bir kaçamak arayanları kendine çekiyor.

VİYANA (AVUSTURYA)

Kültür ve sanatın başkenti Viyana, kış aylarında sokaklarını süsleyen görkemli Noel pazarları ve buz pateni pistleriyle bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Tarihi kafelerde kahve molası vermek ve klasik müzik konserlerine katılmak isteyenler için şehir, zarif bir kış rotası oluşturuyor.

ZERMATT (İSVİÇRE)

Alpler'in zirvesinde yer alan ve araç trafiğine kapalı olan Zermatt, kış sporları tutkunlarının vazgeçilmez adresi. Ünlü Matterhorn Dağı'nın gölgesindeki dünyaca ünlü kayak pistleri ve ahşap dağ evleriyle kasaba, lüks ve doğayı bir arada arayanlara hitap ediyor.

REYKJAVİK (İZLANDA)

Sıra dışı bir kış macerası arayanların rotası ise İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e çevriliyor. Dondurucu soğuğa rağmen sıcak sularıyla ünlü Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları, buz mağaraları ve dev şelaleler, şehri kış aylarında eşsiz bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Listede yer alan 5 şehrin tamamı Schengen bölgesinde bulunuyor. Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bu rotalara seyahat edebilmesi için geçerli bir Schengen vizesine sahip olması gerekiyor.