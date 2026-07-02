16 çocuğu küçücük odaya hapsetmişler! 4 yıldır güneş bile görmemişler

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı, binden az kişinin yaşadığı Hamden köyü bir trajediye sahne oldu.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre başka bir soruşturma için arama izniyle girilen harap evde, aynı aileden 16 çocuğun insanlık dışı koşullarda tutulduğu tespit edildi.

Yetkililer yaşları 1 buçuk ile 18 arasında değişen çocukların çoğunun son dört yıl boyunca tek bir odada tutulduğunu ve evin her yerinde insan dışkısı bulunduğunu belirtti.

Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain, karşılaştıkları manzarayı "Kendi besi hayvanlarımıza bile bu çocuklardan daha iyi bakıyorduk. Tamamen iğrenç bir sahneydi" dedi.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Ohio Başsavcısı Andy Wilson, çocukların durumunu yabani hayvanlara benzetti ve bazılarının konuşamadığını, zihinsel engelli olan 18 yaşındaki en büyük çocuğun ise kendi adını bile söyleyemediği aktarıldı.

Operasyonun ardından çocuklardan yedisi hastaneye kaldırılırken durumu daha ağır olan iki çocuk helikopter ambulanslarla travma merkezlerine götürüldü.

Çocuklardan birinin durumunun kritik olduğu ve solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.

AİLE SİSTEMDEN NASIL KAÇABİLDİ?

Yetkililer, ailenin son 20 yıldır Güney Ohio genelinde sürekli yer değiştirdiğini tespit etti. Çocukların hiçbirinin okula kaydının yapılmadığı ve ailenin çocuklara dair hiçbir tıbbi veya resmi devlet kaydı oluşturmayarak eyalet sisteminden kaçmayı başardığı aktarıldı.

Savcı William Archer, olayın bir insan kaçakçılığı değil, tamamen "aile içi vahşet" olduğunu belirtti.

KOMŞULAR ŞOKTA: HİÇ GÖRMEDİK

Yıllardır aynı mahallede yaşayan komşular, evde çocukların varlığından haberdar bile olmadıklarını söyledi.

60 yaşındaki komşu Joseph Stewart, aile taşındığından beri evde tek bir çocuk bile görmediğini belirtirken 64 yaşındaki Petey Angels ise "Burada hiçbir şey olmaz. Bu köyde asla beklemeyeceğiniz bir şey" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

AİLENİN BÜYÜKLERİNE DAVA

Çocukların anne-babası ve büyükbabalarıyla büyükanneleri yakalanarak gözaltına alındı. Ailenin büyüklerinin her birine çocukları tehlikeye attıkları ve ciddi fiziksel zarar verdikleri suçlaması yöneltildi.

Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddeden dört zanlının her biri için 300 bin dolar kefalet bedeli belirlendi.