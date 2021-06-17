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  4. 16 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Millî maç her kulvarda birici oldu!

16 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Millî maç her kulvarda birici oldu!

17.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye’nin Galler ile oynadığı mücadele, izleyicileri ekran karşısına kilitledi. Dizi ve programların reytingleri, millî maç ile yenişemedi…

16 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Millî maç her kulvarda birici oldu!

Star TV’de Ada Masalı, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Cam Tavanlar, Tv8'de Survivor, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1 ekranlarında EURO 2020 Futbol mücadeleleri yayınlandı. Reytingler de AB ve 20+ABC1 olarak ölçüldü.

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği UEFA 2020 Türkiye-Galler karşılaşması, ikinciliği Kuruluş Osman, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada UEFA 2020 Türkiye-Galler karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Oman, üçüncü sırada UEFA 2020 İtalya-İsviçre karşılaşması yer aldı.

16 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Millî maç her kulvarda birici oldu!

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 CAM TAVANLAR SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Milli Futbol Takımı
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