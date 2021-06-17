16 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Millî maç her kulvarda birici oldu!

Star TV’de Ada Masalı, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Cam Tavanlar, Tv8'de Survivor, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1 ekranlarında EURO 2020 Futbol mücadeleleri yayınlandı. Reytingler de AB ve 20+ABC1 olarak ölçüldü.
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği UEFA 2020 Türkiye-Galler karşılaşması, ikinciliği Kuruluş Osman, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada UEFA 2020 Türkiye-Galler karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Oman, üçüncü sırada UEFA 2020 İtalya-İsviçre karşılaşması yer aldı.
1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 KURULUS OSMAN ATV
3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
4 SURVIVOR TV8
5 ESRA EROL'DA ATV
6 FOX ANA HABER FOX
7 CAM TAVANLAR SHOW TV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SEN CAL KAPIMI FOX
10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1
1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 KURULUS OSMAN ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SEN CAL KAPIMI FOX
7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
8 FOX ANA HABER FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
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