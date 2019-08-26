16 inç MacBook Pro için ilginç bir iddia geldi

15 inç boyutlarında olacağı söylenen bu model, Dell’in XPS serisindeki çerçeveleri neredeyse yok denecek seviyeye çekecek. 15 inç büyüklüğünde 16 inç deneyim sunacak olan yeni MacBook Pro modelinde, sürekli sorun çıkaran ve 2016 yılından beri Apple’ın başını ağrıtan kelebek klavye mekanizması kullanılmayacak.

Intel’in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinden beslenecek olan bu yeni model, yine baz modelinde 8 GB RAM kullanacak.Yükselteme seçeneklerinde muhtemelen 32 GB RAM opsiyonu da yer alacaktır. Ancak bunun için yine +5.000 TL gibi ütopik bir ücreti gözden çıkaracağı gibi görünüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın belirttiğine göre bu model şimdiye kadar çıkan modellerden daha şık bir görünüme sahip olacak.

Apple, merakla beklenen bu modelini Eylül ayındaki etkinlikte tanıtmazsa muhtemelen Ekim’de bir etkinlik daha düzenler ve 2019 bitmeden bu model satışa sunulur. Türkiye’de baz modeli rahat 10.000 TL üzerinde olacak olan bu model bakalım Dell’in XPS serisi kadar şık görünebilecek mi?

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