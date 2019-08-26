Mynet Trend

16 inç MacBook Pro için ilginç bir iddia geldi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:30 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi şu sıralar Eylül ayında tanıtacağı iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerine odaklanmış durumda.Bu etkinlikte Apple Watch Series 5‘i de sergileyecek olan Apple, bir sürpriz yapıp karşımıza 16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MacBook Pro modelini de tanıtabilir.

16 inç MacBook Pro için ilginç bir iddia geldi

15 inç boyutlarında olacağı söylenen bu model, Dell’in XPS serisindeki çerçeveleri neredeyse yok denecek seviyeye çekecek. 15 inç büyüklüğünde 16 inç deneyim sunacak olan yeni MacBook Pro modelinde, sürekli sorun çıkaran ve 2016 yılından beri Apple’ın başını ağrıtan kelebek klavye mekanizması kullanılmayacak.

Intel’in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinden beslenecek olan bu yeni model, yine baz modelinde 8 GB RAM kullanacak.Yükselteme seçeneklerinde muhtemelen 32 GB RAM opsiyonu da yer alacaktır. Ancak bunun için yine +5.000 TL gibi ütopik bir ücreti gözden çıkaracağı gibi görünüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın belirttiğine göre bu model şimdiye kadar çıkan modellerden daha şık bir görünüme sahip olacak.

Apple, merakla beklenen bu modelini Eylül ayındaki etkinlikte tanıtmazsa muhtemelen Ekim’de bir etkinlik daha düzenler ve 2019 bitmeden bu model satışa sunulur. Türkiye’de baz modeli rahat 10.000 TL üzerinde olacak olan bu model bakalım Dell’in XPS serisi kadar şık görünebilecek mi?

Galaxy Note 10 Plus parçalara ayrıldı

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Spotify'a Eminem'den kötü haber! Spotify'a Eminem'den kötü haber!
Google Android 10 sürümünü tanıttı!Google Android 10 sürümünü tanıttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MacBook Pro Apple

En Çok Okunan Trend Haberler

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!

Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Dev zirveye damga vuran görüntü!

Dev zirveye damga vuran görüntü!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Machete saldırısına uğradı

Venezuela Machete saldırısına uğradı

Facebook gazetecileri sadece doğruları yazacak

Facebook'tan önemli karar!

iPhone 11 Pro ile Galaxy Note serisi tarih olacak

Apple'ın yeni modeli Galaxy Note serisini silecek

Huawei Y9 Prime 2019 : Dev ekranlı, pop-up kameralı telefon

İşte Huawei Y9 Prime 2019'un özellikleri

Spotify Eminem’e telif ödememiş

Spotify'a Eminem'den kötü haber!

Google tatlıyı bıraktı Android 10 sürümünü tanıttı!

Google Android 10 sürümünü tanıttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.