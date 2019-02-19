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16 inç MacBook Pro ve 31 inç iMac geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 19.02.2019 08:46 | Son Güncelleme

Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo 16 inç MacBook Pro ve 31 inç iMac modellerinin 2019 yılında tanıtılacağını iddia ediyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun konuyla ilgili yaptığı tahminler haberimizde.

16 inç MacBook Pro ve 31 inç iMac geliyor!

Apple’ın 2019’da iPhone 11, AirPods 2 ve AirPower ürünlerini satışa sunması beklenirken, Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo bugün ilginç iddialar ile karşımıza çıktı.
Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın bu yıl içerisinde 16 inç büyüklüğünde MacBook Pro ve 31 inç büyüklüğünde iMac modellerini satışa sunacağını belirtti. Analiste göre; MacBook Pro 32 GB RAM’e kadar destek verecek.

Ming-Chi Kuo ayrıca 6.5 inç ve 5.8 inç büyüklüğünde OLED ekranlı iPhone 11’in geleceğini söylüyor. Kuo, Apple’ın bu yılda da 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone üreteceğinin altını çiziyor.

Bu modellerde üçlü kamera kurulumunun olacağını belirten analist, iPad için de beklentilerini listeliyor.
Analiste göre; 9.7 inç iPad güncellenecek ve 10.2 inç boyutu ile karşımıza çıkacak. iPad mini ise bu yıl gelecek ancak sadece donanım güncellemesi alacak.

Apple Watch Series 5 modellerinde ise yine aynı tasarım kullanılacak. Ancak yeni seride EKG desteği genişletilecek ve seramik modelde iyileştirmeler yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
MacBook Pro Apple

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