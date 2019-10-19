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16 inçlik MacBook Pro nasıl görünecek?

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TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devinin uzun bir süredir MacBook Pro serisine yeni bir üye ekleyeceği söyleniyordu. Mevcutta olan 13 inç ve 15 inç modellere alternatif olarak 16 inç büyüklüğünde MacBook Pro tanıtacağı söylenen Apple’ın, bu tanıtımı 2019 sonu ya da en geç 2020 başında gerçekleştireceği düşünülüyor.

16 inçlik MacBook Pro nasıl görünecek?

Bugün ise 16″ büyüklüğündeki MacBook Pro için konsept görselleri yayınlandı. 6 adet USB Type-C bağlantı noktası ile dikkat çeken bu model, tasarımsal açıdan iPad Pro ve iPhone X tasarımını baz alıyor. Keskin hatlar yerine oval hatlar tercih eden tasarımcı, bu modelde yine Touch Bar’a yer veriyor.

Bu modelde bir ara OLED ekran kullanılacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddialar yerini micro-LED teknolojisine bırakmıştı. Apple’ın OLED’in maliyetinden dolayı fiyatı yükseltmek istemediği bu yüzden micro-LED teknolojisine bu model ile geçiş yapacağı da söylentiler arasında yer alıyordu.

Konsept tasarım olmasına rağmen oldukça gerçeğe yakın görünen bu çizimlerin özellikle oval hatları ile çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Umarım Apple, bu tip tasarımlardan esinlenir de yıllar sonra karşımıza sert hatlar yerine daha oval hatlara sahip Mac modelleri ile çıkar.

Son olarak yeni modelin Intel’in 9. nesil işlemcilerinden gücünü alacağını belirtelim. Apple’ın diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de maalesef ki 8 GB RAM’i baz alacağını düşünüyorum. SSD konusunda ise dalga geçer gibi yine 128 GB yüksek ihtimalle yine baz model olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
MacBook Pro Apple

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