16 Nisan 2019 TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışları

Müge Anlı İle Tatlı Sert, Çağla İle Yeni Bir Gün bu yapımlar arasında. Gündüz kuşağında kaçırdığınız dizilerin tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz. Haber bültenleri çoğunlukla 18:45 ve 19:00 saatleri arasında yayında olacak. Haber bültenlerinin ardından ise diziler ve filmler yayınlanacak. Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz popüler diziler arasında. Dizi izlemek istemeyenler Düğün Dernek 2 ve Aile Arasında filmleri arasından seçimlerini yapabilirler.
Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 16 Nisan Salı gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
Tüm kanalların 16 Nisan Salı TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
ATV
08:00’da Kahvaltı Haberleri ile günü açan ATV, Müge Anlı İle Tatlı Sert ile yayına devam edecek. 13:00’da ise ATV Gün Ortası yayınlanacak. Hemen ardından Beni Bırakma ve Esra Erol’da programları ekrana gelecek. 19:00’daki ATV Ana Haber’in ardından ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izlenebilir. 23:45’te ise kaçıranlar için Hercai dizisinin 5. bölümü yayınlanacak.
Star
Kara Sevda dizisinin tekrarı ile başlayan sabah kuşağı Mesut Yar ile Bugün ile devam edecek. Sonrasında Erkenci Kuş tekrar bölümü ile ekrana gelecek. 12:30’da başlayacak Nursel’in Konukları’nın ardından Kocam Yaparsa izlenebilir. Anneler ve Gelinler programının ardından 18:45’de Star Haber başlayacak. Akşam kuşağında ise Düğün Dernek 2 filmi izlenebilir. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever paylaşıyor. Geç saatlerde ise Kuzgun yayınlanacak.
TRT 1
TRT 1 ekranında ise 06:25’te Baba Candır, 08:45’te 1’de Bugün, 08:55’te Seksenler yayınlanacak. 11:45’te ise Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi izlenebilir. 13:40’da Pelin Çift İle İyi Fikir TRT 1 yayın akışında olacak. 15:40’da Aileler Yarışıyor programının ardından 17:45’de Işığın Prensesi yayınlanacak. 19:’da ise TRT 1 kanalı ana haber bülteni ile seyircisinin karşısına çıkacak. 20:00’da ise Halka dizisi izlenebilir. Halka’nın ardından Elimi Bırakma dizisinin tekrarı yayınlanacak.
Kanal D
Kanal D salı sabahına 07:15’de başlayan Hayat Sağlıklı Güzel programı ile başlıyor. Sonrasında Yaralı Kuşlar dizisinin tekrarı var. 09:30’da ise Müge ve Gülşen’le 2. sayfa programını izleyebilirsiniz. Sonrasında ise Fatih Ürek’in sunduğu Gelinim Mutfak’ta yayınlanacak. 17:00’da Arka Sokaklar’ın tekrarından sonra ise 18:45’te Buket Aydın ile Kanal D Haber izlenebilir. 20:00’da ise Leke yeni bölümü ile ekrana gelecek. Leke dizisinin bitmesinin ardından ise yeni bölüm tanıtımı ekrana gelecek.
FOX TV
07:15’te İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı ile Fox Tv sabahı başlayacak. 10:00’da ise Çağla Şikel’in sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün izlenebilir. 16:00’da ise eğlenceli yarışma ve yemek programı Zuhal Topal’la Sofrada izleyicinin karşısına çıkacak. 19:00’daki Fatih Portakal İle Fox Ana Haber’in hemen ardından sevilen dizi Kadın yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kadın’ın hemen ardından Yasak Elma’nın tekrarı izlenebilir.
Show Tv
Show Tv sabah kuşağında Güldüy Güldüy Show Çocuk, Kendine İyi Bak, Kuaförüm Sensin adlı programlar ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Öğlen ise ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu Zahide Yetiş’le programı izlenebilir. Show Tv ana haber bülteni ise 18:45’de başlayacak. 20:00’da Aile Arası adlı komedi filmi izlenebilir. Filmin başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Gülse Birsel var. Sonrasında ise Hırsız Var yayınlanacak. Kaçıranlar gece kuşağında Çukur’un tekrarını izleyebilirler.
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