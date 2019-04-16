16 Nisan 2019 TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışları

Müge Anlı İle Tatlı Sert, Çağla İle Yeni Bir Gün bu yapımlar arasında. Gündüz kuşağında kaçırdığınız dizilerin tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz. Haber bültenleri çoğunlukla 18:45 ve 19:00 saatleri arasında yayında olacak. Haber bültenlerinin ardından ise diziler ve filmler yayınlanacak. Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz popüler diziler arasında. Dizi izlemek istemeyenler Düğün Dernek 2 ve Aile Arasında filmleri arasından seçimlerini yapabilirler.

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 16 Nisan Salı gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

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KANALLARA AİT TV YAYIN AKIŞLARI

ATV

08:00’da Kahvaltı Haberleri ile günü açan ATV, Müge Anlı İle Tatlı Sert ile yayına devam edecek. 13:00’da ise ATV Gün Ortası yayınlanacak. Hemen ardından Beni Bırakma ve Esra Erol’da programları ekrana gelecek. 19:00’daki ATV Ana Haber’in ardından ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izlenebilir. 23:45’te ise kaçıranlar için Hercai dizisinin 5. bölümü yayınlanacak.