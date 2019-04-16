16 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altın (ONS) alış 1.287,55 TL, satış 1.287,73 TL olarak gerçekleşti. Yüzdelik dilimde altının fiyatında 0.21’lik bir gerileme oldu. 16 Nisan Altın (ONS) alış 1284,71 TL, satış 1285,11 TL olarak başladı.

Bu bilgiler doğrultusunda gelişen altın fiyatlarının, dün kapanış ve bugün açılış fiyatları şöyle:

Haftanın ilk gününde 24 ayar külçe altının gram fiyatı 239,60 TL’den işlem gördü. İşlem yapılmaya başlandığı 09:35 – 09:40 sularında 240,58 TL’ye kadar yükseldi. Saat 12:45 – 13:15 civarında en düşük değerde seyreden altın, gramı 239,27 TL’den alıcı buldu. Saat 15:10 sularında tekrar değerlenen altın, sabahki rakamlara yaklaşarak 240,45 TL’den alıcı buldu. Saat 17:35 civarında ise 240,41 TL’ye yaklaşarak, 240,58 TL direncini aştı. Piyasaların kapanmasına yakın saatte, 240,79 TL’ye kadar yükselen altının gramı, günü 240,80 TL’den kapattı.

Kulplu Reşat Altınında ise fiyatlar 15 Nisan’da alış 1.624,69 TL, satış 1.649,20 TL olarak günü kapattı. 16 Nisan kulplu Reşat altını, 1.624,69 TL alış, 1.649,20 TL satış olarak kaydedildi.

Yarım Altın alış 765,24 TL, satış 785,08 TL olarak kaydedilmişti. 16 Nisan sabah itibarı ile yarım altın alış 765,12 TL, satış 784,45 TL olarak kaydedildi.

Altın (Euro/kg) fiyatları ise şöyle idi, 36.416,00 TL alış, 36.427,00 TL satış. Yeni günde Altın (Euro/kg) fiyatları şöyle: Alış 36.420,00 TL, Satış36.434,00 TL.

14 Ayar Altın TL/Gr alış 136,79 TL ve satış 136,91 TL olarak günü bitirirken yeni günde 14 ayar altın alış 136,72 TL, satış 136,74 TL olarak kaydedildi.

Kapalıçarşı Ziynet fiyatları ise şöyle, 2,5’lu 3.837,52 TL alış, 3.898,31 TL satış ile günü kapattı. Yeni günde alış 1535,05 TL, satış 1564,11 TL olarak güne başladı.

Kapalıçarşı Ziynet 5’li fiyatlarında, 7.657,40 TL alış, 7.807,93 TL üzerinden satış gerçekleşti. 16 Nisan 2019 Kapalıçarşı Ziynet 5’li fiyatı alış 7651,25 TL, satış 7796,56 TL.

Analistlere göre, ABD’den gelen verilerin olumlu olması, dolar varlıklarının toparlanması ve küresel risk iştahının azalması, altın talebinde azalmaya yol açtı. Bu nedenle ons fiyatı olarak 1.285 Dolara kadar gerileyen altında bu seviyeden aşağı yönlü kırılmalarda 1.278 dolara kadar düşülebileceği belirtiliyor. 1.292 doların üzerinde seyretmesi halinde ise 1.307’ye kadar yükseliş olabileceği ifade ediliyor. Yurt içi piyasalarda dolar kurunun stabilizasyonu, gram altında düşüşe yol açarsa 237 TL aşağı yönlü kırıldığında düşüş, 233 TL’ye kadar inebileceği söyleniyor. Analistler tarafından yapılan açıklamalarda 241 TL’nin yukarı kırılması durumunda ise 247 TL’nin hedef olabileceği belirtiliyor.



