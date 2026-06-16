16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

İngiltere, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Başbakan Keir Starmer, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayacak yeni uygulamanın 2027 yılının başlarında yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kararı bir ebeveyn olarak da desteklediğini belirten Starmer, çocukların çevrimiçi ortamda korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

"Kendi çocuklarım için yürekten istediğim tek şey onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Sanırım her ebeveynin istediği de budur" diyen Starmer, sosyal medya yasağının ülke için doğru bir adım olduğunu söyledi.

BİRÇOK PLATFORMU KAPSIYOR

İngiliz hükümeti, yasağın Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X gibi platformları kapsayacağını açıkladı. Ancak düzenlemenin uygulanacağı platformların nihai listesinin henüz yayımlanmadığı belirtildi.

Hükümete göre, temel amacı sosyal etkileşim sağlamak ve kullanıcıların içerik paylaşmasına izin vermek olan platformlar yeni düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Öte yandan WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarının yasak kapsamına alınmasının planlanmadığı açıklandı.

CANLI YAYIN VE YABANCILARLA İLETİŞİM SINIRLANDIRILACAK

Yeni düzenleme kapsamında platformların çocukların canlı yayın yapmasını engellemesi gerekecek. Bu uygulama bazı çevrimiçi oyun platformlarını da kapsayacak.

Ayrıca 16 yaşın altındaki kullanıcılarla yabancı kişilerin iletişim kurmasına olanak tanıyan özelliklerin de devre dışı bırakılması planlanıyor.

Yetkililer, 16 yaşına gelindiğinde ani bir geçiş yaşanmaması amacıyla bazı güvenlik ayarlarının 17 yaş altındaki kullanıcılar için de varsayılan olarak açık tutulacağını belirtti.

YAPAY ZEKA SOHBET BOTLARINA YAŞ SINIRI

Düzenlemede yapay zekâ uygulamaları da yer alıyor. Kullanıcılarla romantik ilişki simülasyonu veya rol yapma amacıyla tasarlanan yapay zekâ destekli sohbet botları için asgari yaş sınırının 18 olması öngörülüyor.

Hükümet ayrıca yapay zekâ sohbet botlarının 18 yaşın altındaki kullanıcılar için bazı mahremiyet odaklı işlevlerini sınırlandırmak zorunda kalacağını açıkladı.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMLERİ KULLANILACAK

Yasağın uygulanabilmesi için sosyal medya şirketlerinin yaş doğrulama sistemlerini kullanması gerekecek. Bu kapsamda yüz taraması, kimlik doğrulama ve benzeri teknolojilerden yararlanılması planlanıyor.

Ancak bazı uzmanlar, sanal özel ağlar (VPN) kullanılarak kısıtlamaların aşılabileceğine dikkat çekiyor. İngiliz hükümeti ise benzer bir uygulamayı hayata geçiren Avustralya'nın deneyimlerinden faydalanacaklarını belirtti.

2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Başbakan Starmer, gerekli yasal düzenlemelerin yıl sonundan önce parlamentodan geçirilmesinin planlandığını söyledi. Hükümet, sürecin tamamlanmasının ardından sosyal medya yasağının 2027 yılının başlarında yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Dünyada çocuklara yönelik benzer bir sosyal medya yasağını uygulayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Türkiye'de ise Mayıs ayı itibarıyla 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimine yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi.