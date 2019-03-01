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16 yaşında evlenen kadının, kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 01.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programında, 16 yaşında evlenen kadının, kocasının ailesi tarafından gördüğü şiddet sonrası stüdyo buz kesti. Genç kadın, "Hamileyken kayınpederimden dayak yedim." ifadelerini kullandı.

Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan ve 16 yaşında evlendirilen genç kadının yaşadıkları izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"KAYINPEDERİM HAMİLEYKEN BENİ DÖVDÜ"

Programa bağlanan ismini vermek istemeyen kadın seyirci yaşadıklarını anlatarak, "Ben 23 yaşındayım. 16 yaşında evlilik yaptım. Eşim 23 yaşındaydı. Evliliği evcilik gibi görüyordum. 8. sınıfa giderken evlendirildim. Ben yeni doğum yaptığımda eşim bana soğuk davranmaya başladı. Ailesiyle birlikte kalıyordum. Eşimin annesinden şiddet görüyordum. Kayınpederim hamileyken beni dövdü. Bu durumu eşime anlattığımda ise eşimden de dayak yedim.

"EŞİM YATAKTA SIRTINI DÖNÜYOR"

Evlendiğimin ikinci haftasında dayak yedim. Bunları aileme söyleyemedim. Eşim beni tehdit ederek korkuttu. Hamileyken boşanacağımı söyledim. Annem boşanma çocuklarına yazık olur dedi. Eşim bana soğuk davranıyor. Yatakta sırtını dönüp yatıyor. Bende bu durumu dile getirince herkes eşim beni feci şekilde dövdü.

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Anahtar Kelimeler:
söylemezsem olmaz kadına şiddet

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