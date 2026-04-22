16 yaşındaki genç gölde yüzerken servet buldu!

Almanya'daki Königssee Gölü'nde dalış yapan 16 yaşındaki bir genç, yaklaşık iki metre derinlikte fark ettiği metalik parıltının peşine düştü. Sudan çıkardığı nesnenin bir altın külçesi olduğunu anlayan genç, yasalar gereği durumu hemen polise bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, bulunan parçanın 500 gram ağırlığında olduğu ve üzerinde 'Degussa Fine Gold 999.9' ibaresi ile seri numarası bulunduğu tespit edildi. Külçenin, Degussa Goldhandel GmbH tarafından üretildiği belirlenirken, piyasa değerinin yaklaşık 18.500 dolar olduğu ifade edildi.

Günümüzde 500 gram altın ortalama 3 milyon 500 bin Türk lirasına tekabül ediyor.

NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Polis ekipleri, külçenin sahibini bulmak için kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Çalıntı eşya kayıtları incelendi, seri numarası üzerinden geçmişi araştırıldı ancak herhangi bir kayıp ihbarına ya da suç kaydına rastlanmadı. Altın külçesinin göle nasıl düştüğü ise gizemini korudu.

SAHİBİ BULUNAMADI

Alman yasalarına göre, bulunan değerli bir eşyanın sahibi belirli bir süre içinde ortaya çıkmazsa mülkiyet hakkı bulan kişiye geçiyor. Altı aylık yasal sürede kimsenin hak iddia etmemesi üzerine, külçe resmi olarak gence teslim edildi.