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İşçiler kazdıkça servet fışkırdı! Tam 192 milyar dolar değerinde

Çin'de sıradan bir maden çalışması olarak başlayan kazı, tarihe geçecek bir keşifle sonuçlandı. Yerin metrelerce altında çalışan işçiler, dünyanın en büyük altın rezervlerinden birini ortaya çıkardı. Uzmanlar, bulunan altının değerinin güncel rakamlarla yaklaşık 192 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İşçiler kazdıkça servet fışkırdı! Tam 192 milyar dolar değerinde
Çiğdem Berfin Sevinç

Çin'in Liaoning eyaletindeki Dadonggou Altın Madeni'nde yürütülen çalışmalar sırasında ekipler devasa bir altın damarıyla karşılaştı. Yaklaşık 15 ay süren kazılarda 2,9 milyar ton cevher incelenirken, toplam 996 bin pound (yaklaşık 498 ton) altın çıkarıldığı duyuruldu.

İşçiler kazdıkça servet fışkırdı! Tam 192 milyar dolar değerinde 1

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM GELİYOR

Dev keşfin ardından harekete geçen Çinli yetkililer, bölgedeki faaliyetleri büyütmek için düğmeye bastı. Çin Ulusal Altın Grubu, Liaoning Mineral Jeoloji Grubu ve Yingkou Belediye Hükümeti'nin madeni işletmek ve işlemek amacıyla yaklaşık 2,82 milyar dolarlık yatırım planı hazırladığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Maden Altın
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