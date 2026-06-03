İşçiler kazdıkça servet fışkırdı! Tam 192 milyar dolar değerinde

Çin'in Liaoning eyaletindeki Dadonggou Altın Madeni'nde yürütülen çalışmalar sırasında ekipler devasa bir altın damarıyla karşılaştı. Yaklaşık 15 ay süren kazılarda 2,9 milyar ton cevher incelenirken, toplam 996 bin pound (yaklaşık 498 ton) altın çıkarıldığı duyuruldu.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM GELİYOR

Dev keşfin ardından harekete geçen Çinli yetkililer, bölgedeki faaliyetleri büyütmek için düğmeye bastı. Çin Ulusal Altın Grubu, Liaoning Mineral Jeoloji Grubu ve Yingkou Belediye Hükümeti'nin madeni işletmek ve işlemek amacıyla yaklaşık 2,82 milyar dolarlık yatırım planı hazırladığı açıklandı.