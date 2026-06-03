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Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye'den listeye giren şehir şaşırttı

Yapay zekaya dünyanın en konforlu 10 şehrini sorduk, mega kentleri silip atan o ilimizle listeyi altüst etti. Kimsenin tahmin edemediği Türkiye'nin o gizli cenneti, dev bütçeli dünya metropollerini geride bırakarak 9. sıraya yerleşti. Yapay zekanın "akıllı ve huzurlu kent" algoritmasıyla seçtiği o liste ve herkesi şaşkına çevirdi.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye'den listeye giren şehir şaşırttı
Çiğdem Berfin Sevinç

Teknolojinin zirve yaptığı günümüzde, yapay zekaya "Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri hangisi?" sorusunu yönelttik. Yapay zekanın gelişmiş algoritmalarla hazırladığı rapor, ezber bozan sonuçları ortaya koydu. Mega kent İstanbul veya başkent Ankara beklenirken, Türkiye’den seçilen o il tam anlamıyla sürpriz etkisi yarattı.

İşte yapay zekanın göz kamaştıran kriterlerle sıraladığı, modern dünyanın en konforlu 10 şehri:

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 1

1. Viyana (Avusturya)

Liderlik koltuğunun değişmez sahibi Viyana, yapay zekadan da tam not aldı. Kusursuz işleyen metro ağı, cep yakmayan konut piyasası ve şehrin akciğeri konumundaki dev parklar, Avusturya başkentini zirvede tutuyor.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 2

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2. Kopenhag (Danimarka)

Çevre dostu vizyonuyla tanınan Kopenhag, tam bir bisiklet cenneti. Yapay zeka verilerine göre şehir, mesai saatleri ile özel hayat dengesini en iyi kuran ve mutluluk katsayısı en yüksek yerlerin başında geliyor.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 3

3. Zürih (İsviçre)

Yüksek gelir seviyesi ve ekonomik güvence denince akla ilk gelen yer Zürih oluyor. İsviçre'nin gözbebeği; saat gibi tıkır tıkır işleyen düzeni, göl manzaralı huzurlu yaşamı ve üst düzey güvenliğiyle adeta bir ütopya.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 4

4. Vancouver (Kanada)

Metropol hayatını doğanın tam kalbine entegre eden Vancouver, göçmenlerin ve temiz hava tutkunlarının gözdesi. Yapay zeka, özellikle kentin tıp altyapısındaki hızlı dijital dönüşüme yüksek puan verdi.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 5

5. Münih (Alman disiplini)

Almanya'nın teknoloji üssü Münih, suç oranlarının neredeyse sıfıra yakın olmasıyla öne çıkıyor. Yaşam maliyetleri biraz cep yaksa da sunduğu güvenli istihdam olanakları burayı vazgeçilmez kılıyor.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 6

6. Melbourne (Avustralya)

Güney Yarımküre’nin parlayan yıldızı Melbourne, tıp ve eğitim alanındaki yenilikçi yatırımlarıyla listede. Yapay zeka, kentin sunduğu zengin açık hava aktivitelerini ve sosyal yaşam kültürünü özellikle ödüllendirdi.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 7

7. Osaka (Japonya)

Uzak Doğu'nun incisi Osaka, robotik teknoloji ile asırlık gelenekleri harika şekilde harmanlıyor. Şehrin dillere destan mutfak kültürü ve tek bir saniye bile gecikmeyen toplu taşıma sistemi, onu küresel bir rol model yapıyor.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 8

8. Cenevre (İsviçre)

Uluslararası diplomasi trafiğinin ve küresel finansın kalbi Cenevre, sakin yapısıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Raporlar, buradaki kişi başına düşen refah payının dünya ortalamasını katladığını gösteriyor.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 9

9. Eskişehir (Türkiye) – Listenin Büyük Sürprizi!

Yapay zekanın Türkiye listesindeki tercihi ezber bozdu. Büyük metropolleri pas geçen algoritma, yaşanabilirlik standartlarında Eskişehir’i ön plana çıkardı.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 10

10. Auckland (Yeni Zelanda)

Yeryüzünün sınırında, karmaşadan uzak bir sığınak arayanlar için Auckland biçilmiş kaftan. Muazzam doğası ve coğrafi izolasyonun getirdiği yüksek güvenlik, kenti listenin kapanış aktörü yapıyor.

Yapay zeka dünyanın en konforlu 10 şehrini sıraladı! Türkiye den listeye giren şehir şaşırttı 11

İŞTE YAPAY ZEKAYI BÜYÜLEYEN O ÇARPICI ESKİŞEHİR VERİLERİ:

Avrupa Esintili Mimari: Porsuk Çayı'nın etrafındaki modern peyzaj ve araç trafiğine kapalı devasa yaya alanları kente estetik bir hava katıyor.

Huzurun Adresi: Suç oranlarının minimumda olduğu Eskişehir, Türkiye'nin sokaklarında en güvenle yürünebilen şehirlerinden biri.

Gençlik Enerjisi: Üniversitelerin getirdiği dinamizm, sosyal ve kültürel etkinliklerin her bütçeye uygun olmasını sağlıyor.

Çevreci Ulaşım: Gelişmiş tramvay hattı ve yaygın bisiklet yolları, karbon salınımını azaltarak yapay zekanın radarına girdi.

YAPAY ZEKA BU LİSTEYİ NASIL HAZIRLADI?

Sistem sadece bugünün rakamlarına bakmıyor; sosyal medya analizleri, belediye yatırımları ve geleceğe yönelik iklim krizi senaryolarını da aynı potada eritiyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Şehir hastanesi
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