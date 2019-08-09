16 yaşındaki Greta'dan Kaz Dağları için Türkçe mesaj!

İklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine önayak olan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Kaz Dağları'ndaki olaylara tepki göstermek için sosyal medyadan Türkçe bir mesaj paylaştı.

'KAZ DAĞLARI HEPİMİZİN'

Smile for Future (Gelecek için Gülümse) zirvesi için Lozan'da bulunan Thunberg, "Kaz Dağları hepimizin" diye seslendi.

'GRETA'NIN YANINDA MİLYONLARCA ÇOCUK VAR'

Aynı etkinlik için Lozan'da bulunan Türkiyeli iklim aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu da Greta Thunberg ile bir araya geldi. Atlas Sarrafoğlu, Greta ile fotoğrafını paylaşarak, "Geçen sene ağustos ayında tek başınaydı. Şimdi Greta'nın yanında milyonlarca çocuk var. Yani biz varız!" dedi.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen, okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist. Sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu.

Greta Thunberg, 14 Mart'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi ve Time dergisi tarafından 2018’in en etkili 25 gencinden biri seçildi. Cuma günleri okulu boykot ederek İsveç Parlamentosu önünde yaptığı eylemlerde başlangıçta tek başınaydı Greta. Ancak gün geçtikçe İsveçli akranları okulu kırıp iklim için bir araya gelmeye ve Greta’ya destek olmaya başladı. Zamanla hareket İsveç sınırlarını aştı ve dünyanın 270 şehrinde 70 bin kadar öğrenci Cuma günü "gelecek için Cuma" eylemlerine katıldı.

