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iQOO 16 Hindistan yolunda: Fiyatı 100 bin Rupiye yaklaşabilir

Çin’de kısa süre önce tanıtılan iQOO 16’nın Hindistan’da test edilmeye başlandığı öne sürüldü. Telefonun ülkedeki fiyatının ise 100 bin rupiye yaklaşabileceği iddia ediliyor.

iQOO 16 Hindistan yolunda: Fiyatı 100 bin Rupiye yaklaşabilir
Enes Çırtlık

iQOO 16, bu haftanın başlarında Çin’de resmen tanıtıldı. Şimdi ise cihazın Hindistan pazarına da giriş yapabileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

X üzerinden paylaşım yapan bir kaynak, iQOO 16’nın Hindistan’da bazı test süreçlerine başladığını öne sürdü. Bu bilgi doğru çıkarsa telefonun önümüzdeki haftalarda Hindistan’da piyasaya sürülmesi oldukça olası görünüyor.

İQOO 16’NIN HİNDİSTAN FİYATI 100 BİN RUPİYE YAKLAŞABİLİR

Telefonun Hindistan’daki en büyük soru işareti ise fiyatı. iQOO 16’nın Çin’deki başlangıç fiyatı 5.999 yuan. Bu rakam yaklaşık 86 bin Hindistan rupisine veya 894 dolara karşılık geliyor.

Ancak aynı kaynağa göre iQOO 16’nın Hindistan fiyatı 100 bin rupiye (1.039 dolar) yaklaşabilir.

Bu telefonun selefi, yalnızca bir yıl önce 72.999 rupiden (759 dolar) başlayan fiyatlarla piyasaya çıkmıştı.

iQOO 16 Hindistan yolunda: Fiyatı 100 bin Rupiye yaklaşabilir 1

İQOO 16’NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

iQOO 16'da Samsung tarafından üretilen, 1440 x 3168 piksel çözünürlük sunan 6,85 inç M16 AMOLED ekran bulunuyor. Panel 165 Hz yenileme hızına ve 10.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor.

Cihaz gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setinden alıyor. Telefon, 12 GB veya 16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunuluyor.

Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera, OIS ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera ve otomatik odaklama destekli 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

iQOO 16 ayrıca 8.400 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Telefon 100 W kablolu ve 40 W kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihaz, Android 17 tabanlı OriginOS 7 ile çalışıyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iQOO
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