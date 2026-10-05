Google Pixel 10a’ya 100 dolarlık zam geldi: Yeni fiyatı belli oldu

Akıllı telefon sektöründe fiyat artışları devam ediyor. Samsung’un akıllı telefon fiyatlarını artırmasının ardından Google da Pixel ailesinin en uygun fiyatlı modeli için benzer bir adım attı.

PIXEL 10A’NIN FİYATI 599 DOLARA YÜKSELDİ

Google Pixel 10a, daha önce ABD’de 499 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyordu. Google’ın çevrim içi mağazasında yapılan değişiklikle birlikte telefonun yeni fiyatı 599 dolar oldu.

Böylece Pixel 10a’nın satış fiyatı 100 dolar artırılmış oldu.

Google, fiyat artışıyla ilgili resmî bir duyuru yayımlamadı. Ancak yeni fiyat şirketin ABD’deki çevrim içi mağazasında uygulanmaya başladı.

ARTAN BİLEŞEN FİYATLARI YENİ ZAMLARI BERABERİNDE GETİREBİLİR

Bileşen fiyatlarının artmaya devam etmesi nedeniyle bunların, bu cihazlarda görülen son fiyat artışları olmayabileceği değerlendiriliyor.

Google şu anda Pixel 11 ailesinin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmış değil.

Pixel 10a’daki son değişiklikle birlikte Google’ın en uygun fiyatlı Pixel modeli, ABD’de artık 599 dolardan satılıyor.

Kaynak: GSMArena