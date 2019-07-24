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16 yaşındaki lise öğrencisi av tüfeğiyle intihar etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Antalya'da, liseli Yiğit A.(16), kendisinden haber alamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı çalınca av tüfeğini başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine camı kırarak içeri giren polis, lisenin cansız bedenini buldu.

16 yaşındaki lise öğrencisi av tüfeğiyle intihar etti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2129 Sokak'ta meydana geldi. Anne babası 10 yıl önce ayrılan Yiğit A., kuaför babası M.A. ile yaşamaya başladı.
Lise öğrencisi Yiğit A.'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Giriş kattaki eve gelen polis ekipleri, kapı zilini çaldığı anda içeriden silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, balkon camını kırarak, eve girdi.

AV TÜFEĞİYLE BAŞINA ATEŞ ETTİ

Yiğit A. kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, Yiğit A.'nın intiharından önce yazdığı not bulundu. Notun içeriği hakkında bilgi verilmezken, liselinin kısa süre önce kız arkadaşından ayrıldığı kaydedildi.

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Olayı haber alarak eve gelen yakınlarının sinir krizleri geçirdiği Yiğit A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Yiğit A.'nın olayda kullandığı tüfeğe el koydu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
intihar liseli Antalya av tüfeği

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