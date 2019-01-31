16. yüzyıldan kalmış, kıyafetleri bile bozulmamış! Guano Mumyası'nın sırrı bu araştırmayla ortaya çıktı

Fransız adli doktoru Philippe Charlier, incelemeleri sırasında Ekvador teknikleri adı verilen bir tür araştırma yöntemini kullandı. İncelenen mumyanın 1949 yılında Ekvador'un Guano kentinde bulunduğunu ve 16. yüzyıla ait olduğunu tespit etti.

Yaptığı çalışmalar sayesinde mumyanın uzun yıllar soğuk, nemli ve kapalı bir ortamda saklandığı sonucuna varan Charlier, mumyanın bu sayede mumya böcek ve larvalardan korunmuş olduğunu açıkladı.

Fransız doktor Charlier, uygulamaları sırasında mumyada romatoid artrit izleri de aradı.

Doktor Charlier'in daha önce Adolf Hitler, Decartes ve Robespierre'in bedeni üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor.

Charlier ayrıca modern insanın atası olarak kabul edilen Cro-Magnon'u keşfeden isim olarak tarihe geçmişti.





