160 yıllık cinayeti köpek çözdü! Şişenin içinden bakın ne çıktı

Labrador cinsi köpeği bahçe kazarken zehir şişesi bulan köpek, 160 yıllık cinayeti ortaya çıkardı. Şişe cinayetin Victoria dönemine ait olduğunu belirlendi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Stanley adındaki Labrador, Devon’daki bahçede gömülü bir zehir şişesini buldu ve 160 yıllık bir cinayeti ortaya çıkardı. Sahibinin fark etmesiyle ortaya çıkan olay, Viktorya döneminde yaşandığı tahmin ediliyor.

KÖPEK TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

49 yaşındaki Paul Phillips, köpeği Stanley bahçede sürekli bir şeyi kazıyınca önce bunun bir boru olduğunu düşündü. Ancak üzerinde “Not To Be Taken” yazan cam şişeyi görünce durumu araştırdı ve 1865’te komşuları Mary Ann Ashford’in kocasını öldürdüğünü öğrendi. Ashford, kocasının çayına zehir koyarak paralarını almak ve genç sevgilisiyle birlikte olmak istemişti.

VİKTORYA DÖNEMİ CİNAYETİ

Mary Ann Ashford, suçunun ardından 20.000 kişi önünde idam edildi. İdamının uzun sürmesi, İngiltere’de kamuya açık idamların sonlanmasına etkili olmuştu. Paul Phillips, şişenin bulunduğu bahçenin cinayetin işlendiği bölgeye çok yakın olduğunu belirtti.

ŞİŞE MÜZAYEDEYE GİTMEDİ

Paul, şişeyi evin içine almak istemediğini belirterek, şimdilik garajda sakladığını söyledi. Stanley’nin keşfinin ardından artık o noktada kazmadığını da ekledi.

