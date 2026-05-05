Böylesi ancak Karadeniz'de olur! "Şaşırmamak elde değil"

Gezi amacıyla bölgeye giden Şeyma San, vadide karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vadideki derenin üzerine kurulu köprünün girişinde yer alan demir kapıyı fark eden San, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. San'ın, "Sadece Rize'de olan şeyi göstereceğim size" sözleriyle paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada izlenerek yorum ve beğeni aldı. Özellikle bölgenin doğasıyla birlikte alışılmışın dışında detayları bir arada sunan kayıt büyük ilgi gördü.

"ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL"

Görüntüleri kaydeden Şeyma San, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

"Cimil Vadisi'ne ilk kez geldim. Doğasına zaten hayran kaldım ama köprü girişindeki demir kapıyı görünce gerçekten çok şaşırdım. Açıkçası böyle bir manzarayı beklemiyordum. Hem ilginç hem de biraz düşündürücü bir durumdu. ‘Sadece Rize'de olur' demem de o anki şaşkınlığımdan geldi."

San, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini de vurgulayarak "Buralar çok özel yerler, herkesin görmesi gereken ama aynı zamanda dikkatle korunması gereken alanlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA