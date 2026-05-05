Haritayı görenler şaştı kaldı: Avrupa yanarken Türkiye dondu!

Sosyal medyada harita içerikleri paylaşan MapSnacks hesabında paylaşılan 4 Mayıs'a ait sıcaklık haritası, Avrupa ile Türkiye arasındaki uçurumu gözler önüne serdi. Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklıkla güne başlarken, Türkiye üzerinden geçen soğuk hava dalgası başkent Ankara’yı vurdu.

RUSYA YAZI YAŞADI

Haritaya göre Berlin ve Varşova 28 derece ile kavrulurken, Moskova 26 derecelik sıcaklıkla adeta yaz mevsimini yaşadı. Harita ülkelerin başkentlerinin gün içindeki ortalama verilerinden kaydedilerek düzenlendi.

AVRUPA'NIN EN SOĞUĞU

Haritadaki verilere göre kıtanın en düşük sıcaklıkları Türkiye, İzlanda ve Norveç’te kaydedildi. Ancak Ankara, ölçülen 6 derecelik sıcaklığıyla; Londra (18°), Paris (18°) ve Madrid (19°) gibi şehirlerin çok gerisinde kalarak "En Soğuk Başkentler" listesinin zirvesine yerleşti.