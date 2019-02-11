167.000 adet aracı geri çağıracak!

Tüm dünyada ürettiği İsveç çeliği gibi kaliteli ve sağlam arabaları ile bilinen Volvo son iki haftada iki ayrı hatadan dolayı yüz binlerce aracını geri çağırdı. Bu geri çağırmalardan ilki iki hafta kadar önce 2015-2016 model yıllarına ait XC60 ve XC90 modelleri için geldi. Şirket tarafından yapılan bir duyuru ile dünya çapında toplamda 219.000 SUV motor bölmesinde oluşabilecek bir yakıt sızıntısı nedeniyle servislere geri çağrıldı.

İki hafta önce çağrılan yaklaşık çeyrek milyon araç daha servisin yolunu tutamadan bir geri çağırma dalgası da dün geldi. Geride bıraktığımız Çarşamba günü açıklama yapan Volvo Cars Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf, 167.000 aracın daha geri çağrılacağını duyurdu.

Geri çağrılan araçlar bu kez sadece Volvo XC60’lardan oluşuyor!

İsveçli üretici dün yapılan resmi bir açıklama ile son üretim yıllarına ait bazı XC60’ların elektrikli bagaj kapı mekanizmalarında fark edilen bir hata nedeniyle dünya çapında tam 167.000 XC60’ı için geri çağırdı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan şirket sözcüsü, geri çağırma işleminin 2018 ve 2019 model yıllarına ait XC60’ları kapsadığını söyledi. Bu geri çağırmanın sadece önleyici bir güvenlik önlemi olduğunu özellikle belirten Bjerstaf, henüz bu hatadan kaynaklı ciddi bir olayın raporlanmadığını ifade etti.