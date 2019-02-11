Mynet Trend

167.000 adet aracı geri çağıracak!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

İsveçli otomobil üreticisi Volvo geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada dünya çapında yaklaşık 167.000 XC60’ı geri çağıracağını duyurdu. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

167.000 adet aracı geri çağıracak!

Tüm dünyada ürettiği İsveç çeliği gibi kaliteli ve sağlam arabaları ile bilinen Volvo son iki haftada iki ayrı hatadan dolayı yüz binlerce aracını geri çağırdı. Bu geri çağırmalardan ilki iki hafta kadar önce 2015-2016 model yıllarına ait XC60 ve XC90 modelleri için geldi. Şirket tarafından yapılan bir duyuru ile dünya çapında toplamda 219.000 SUV motor bölmesinde oluşabilecek bir yakıt sızıntısı nedeniyle servislere geri çağrıldı.

İki hafta önce çağrılan yaklaşık çeyrek milyon araç daha servisin yolunu tutamadan bir geri çağırma dalgası da dün geldi. Geride bıraktığımız Çarşamba günü açıklama yapan Volvo Cars Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf, 167.000 aracın daha geri çağrılacağını duyurdu.

Geri çağrılan araçlar bu kez sadece Volvo XC60’lardan oluşuyor!

İsveçli üretici dün yapılan resmi bir açıklama ile son üretim yıllarına ait bazı XC60’ların elektrikli bagaj kapı mekanizmalarında fark edilen bir hata nedeniyle dünya çapında tam 167.000 XC60’ı için geri çağırdı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan şirket sözcüsü, geri çağırma işleminin 2018 ve 2019 model yıllarına ait XC60’ları kapsadığını söyledi. Bu geri çağırmanın sadece önleyici bir güvenlik önlemi olduğunu özellikle belirten Bjerstaf, henüz bu hatadan kaynaklı ciddi bir olayın raporlanmadığını ifade etti.

İsveçli otomobil üreticisi geri çağırma konusunda müşterilerini bilgilendirecek ve gönüllü olarak yapılan bu işlemde gerekli değişimler ücretsiz olarak yapılacak. Ülkemizde 2018 ve 2019 model yılları ile satılan XC60 modellerinin hatadan etkilenip etkilenmediği ise henüz bilinmiyor. Ancak bu model yıllarına ait bir XC60’a sahipseniz telaşlanmayın. Aracınızla ilgili herhangi bir sorun olması ve bunun fark edilmesi durumunda Volvo Cars Türkiye sizlere en kısa sürede ulaşacaktır.

The Division 2 Beta’dan 4K çözünürlüğünde ekran görüntüleri!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
Spotify ilk defa para kazandı!Spotify ilk defa para kazandı!
MacBook’ta kapalı ekran modu nasıl kullanılır?MacBook’ta kapalı ekran modu nasıl kullanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volvo Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Kötü haberi Acun duyurdu! 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

Kötü haberi Acun duyurdu! 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Paylaşımıyla şaşırttı: Hayatımın orgazmı...

Paylaşımıyla şaşırttı: Hayatımın orgazmı...

10 soruda EYT sorunu! Emekliler neden yaşa takıldı?

10 soruda EYT sorunu! Emekliler neden yaşa takıldı?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter zarardan kara döndü

Twitter zarardan kara döndü

En ucuz sıfır dizel otomobiller

En ucuz sıfır dizel otomobiller

Oppo RX17 Pro Türkiye’ye giriş yaptı

Oppo RX17 Pro Türkiye’ye giriş yaptı

En ucuz benzinli sıfır otomobiller

En ucuz benzinli sıfır otomobiller

Spotify ilk defa para kazandı!

Spotify ilk defa para kazandı!

MacBook’ta kapalı ekran modu nasıl kullanılır?

MacBook’ta kapalı ekran modu nasıl kullanılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.