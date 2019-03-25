YEMEK

168 yıllık lezzet! Gelen unutamıyor...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Isparta'da 168 yıl önce derme çatma dükkanda hizmet vermeye başlayan kebapçı, vazgeçilmez lezzet durakları arasında yer alıyor. Toroslar'da yetiştirilen kuzu ve oğlakların kaburga kemiklerinden yapılan Isparta kebabı müşterilere servis ediliyor. Hüseyin Açıkalın, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ne zaman Isparta'ya gelse mutlaka kebap yediğini belirterek, "Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de her gelişinde mutlaka kebap hazırlamışızdır" dedi.

168 yıllık lezzet! Gelen unutamıyor...

Kentte 4 sinili yer sofrasının sığdığı küçücük dükkandan 'Isparta kebabı'nı bugüne taşıyan Kebapçı Kadir, 168 yaşında. İlk başta 'Hafız Hoca' lakaplı Hafız Açıkalın, ardından 'Siyasi Osman' lakaplı Osman Açıkalın tarafından işletilen dükkan, bugünkü adını Hüseyin Açıkalın'ın babası Kadir Açıkalın'dan aldı. Bu isimle markalaşan ve 'Kebapçı Kadir' adıyla tescillenen işletme, şu anda ailenin dördüncü kuşağı olan Hüseyin Açıkalın tarafından işletiliyor. Kebapçı Kadir'in Isparta Valiliği Hükümet Konağı arkasındaki Kebapçılar Arastası'nda yıllarca hizmet verdiği dükkan, 1996 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Kebapçı Kadir, o günden sonra aynı yerde daha modern tesisle hizmet vermeye başladı.

1

İşletmeci Hüseyin Açıkalın, 1851 yılında babası Kadir Açıkalın'ın dedesi Hafız Açıkalın ile o dönemler İplikçi Camii yanında küçük bir kasap dükkanı işlettiğini, ardından kepenkli, derme çatma dükkanda fırın yaparak kebap satmaya başladığını söyledi. Bugünkü işletmenin temellerinin böyle atıldığını anlatan Hüseyin Açıkalın, Isparta kebabının diğer kebaplardan çok daha lezzetli olduğu iddiasında bulundu.

Kolesterolü en düşük kebap

2

Hüseyin Açıkalın, tamamen kuzu ve oğlakların kaburga kısımlarından taş fırında özel olarak pişirdikleri Isparta kebabının kolesterolü en düşük kebap olarak bilindiğini söyledi. 2 saat boyunca kurutulmuş meşe odunu alevinde 1 saat korda pişirilen etlerin, içinde su bulunan tavalara bir demir şiş yardımıyla asıldığını ve etin zararlı yağlarının tamamen eriyerek, buharlaşması sonucu ete hem lezzet kattığını hem de zararlı yağların yok olduğunu anlatan Hüseyin Açıkalın, "Herkes çekinmeden yiyebilir" dedi.

3

"Ne zaman Isparta'ya gelse mutlaka kebap yerdi"

Merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de Isparta kebabını çok sevdiğini belirten Hüseyin Açıkalın, "Merhum Cumhurbaşkanımızı rahmetle yâd ediyoruz. Ne zaman Isparta'ya gelse mutlaka kebap yerdi. Gelemediği zamanlarda da mutlaka her hafta Ankara'ya gönderdiğimiz oldu. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de her gelişinde mutlaka kebap hazırlamışızdır" diye konuştu.

Herkesin mutlaka Isparta kebabını tatması gerektiğini kaydeden Hüseyin Açıkalın, "Eyvah eyvah demesinler, bu kebabı yesinler" ifadesini kullandı.

Nasıl yapılıyor?

Isparta kebabı, Toros dağlarında kekikle beslenen kuzu ve oğlakların kaburgasından yapılıyor. Kaburgalar pişirilmeden önce dolaplarda dinlendiriliyor. Fırın sabah erken saatlerde özel kurutulmuş meşe odunları ile yakılarak ısıtılıyor. Fırına atılacak kaburgalar fırının içinde bulunan tavalara bir şiş yardımı ile dik yerleştiriliyor. Sıcak fırında kaburgalardan akan yağlar, içinde su dolu tavaya akıyor ve su kaynadıkça bu yağlar buharlaşmaya başlıyor. 2 saat boyunca odun atılan fırın daha sonra kendi halinde bırakılıyor ve 1 saat süresince de kor ateşte kalıyor. Gün boyu sıcaklığını muhafaza eden fırından siparişe göre kaburga çıkarılıyor ve bakır tabaklar içerisinde müşteriye servis ediliyor.

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Son kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyeceklerSon kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyecekler
Tazesinin kilosu 100 lira, kurusu 600 liraTazesinin kilosu 100 lira, kurusu 600 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta kebabı yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

İhmal ediyoruz! Bu şekilde yatmayın

İhmal ediyoruz! Bu şekilde yatmayın

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Yıl boyunca sadece 20 gün var! Faydaları ise ömürlük

Yıl boyunca sadece 20 gün var! Faydaları ise ömürlük

Haşlanmış yumurtanın suyunu neden dökmemelisiniz?

Haşlanmış yumurtanın suyunu neden dökmemelisiniz?

Bu diyet ölüme sürüklüyor!

Bu diyet ölüme sürüklüyor!

Bu hatayı yaparak kilo vermeniz imkansız!

Bu hatayı yaparak kilo vermeniz imkansız!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz yiyemiyoruz, a parti b parti farketmiyor hepsi hapır hupur yiyor, meclisde karakovan balı 5 kuruşa her millet vekiline veriliyor. dışarda her esnaf yandaşını besliyor. ohh ye babam ye. benim evimdeki yemeklerdeki az olan eti ben çocuğumun tabağına koyuyorum. çocuğumuz az da olsa yesin diye.
o kadar et seven biriyim yalnız görünüşü iğrenç.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Son kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Tazesinin kilosu 100 lira, kurusu 600 lira

Tazesinin kilosu 100 lira, kurusu 600 lira

Yıl boyunca sadece 20 gün var! Faydaları ise ömürlük

Yıl boyunca sadece 20 gün var! Faydaları ise ömürlük

Zayıflamak için yapılan 11 hata

Bu hatayı yaparak kilo vermeniz imkansız!

Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Kalp krizi riskini artırıyor

Bu diyet ölüme sürüklüyor!

Haşlanmış yumurtanın suyunu neden dökmemelisiniz?

Haşlanmış yumurtanın suyunu neden dökmemelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.