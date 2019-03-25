168 yıllık lezzet! Gelen unutamıyor...

Kentte 4 sinili yer sofrasının sığdığı küçücük dükkandan 'Isparta kebabı'nı bugüne taşıyan Kebapçı Kadir, 168 yaşında. İlk başta 'Hafız Hoca' lakaplı Hafız Açıkalın, ardından 'Siyasi Osman' lakaplı Osman Açıkalın tarafından işletilen dükkan, bugünkü adını Hüseyin Açıkalın'ın babası Kadir Açıkalın'dan aldı. Bu isimle markalaşan ve 'Kebapçı Kadir' adıyla tescillenen işletme, şu anda ailenin dördüncü kuşağı olan Hüseyin Açıkalın tarafından işletiliyor. Kebapçı Kadir'in Isparta Valiliği Hükümet Konağı arkasındaki Kebapçılar Arastası'nda yıllarca hizmet verdiği dükkan, 1996 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Kebapçı Kadir, o günden sonra aynı yerde daha modern tesisle hizmet vermeye başladı.

İşletmeci Hüseyin Açıkalın, 1851 yılında babası Kadir Açıkalın'ın dedesi Hafız Açıkalın ile o dönemler İplikçi Camii yanında küçük bir kasap dükkanı işlettiğini, ardından kepenkli, derme çatma dükkanda fırın yaparak kebap satmaya başladığını söyledi. Bugünkü işletmenin temellerinin böyle atıldığını anlatan Hüseyin Açıkalın, Isparta kebabının diğer kebaplardan çok daha lezzetli olduğu iddiasında bulundu.