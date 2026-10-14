Bayat ekmekleri sakın atmayın! 10 dakikada kahvaltının yıldızı oluyor

Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarifle hem bayat ekmekleri değerlendirebilir hem de kahvaltı sofranıza pizza lezzetinde pratik bir alternatif ekleyebilirsiniz. İşte üzeri kızarmış peyniri ve nefis malzemeleriyle fırında yumurtalı bayat ekmek tarifi...

MALZEMELER

6-8 dilim bayat ekmek

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

100 gram beyaz peynir

1 adet yeşil biber

1 adet küçük domates

Birkaç dal maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Pul biber

İsteğe göre kekik

Çok az tuz

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaseye kırın ve sütle birlikte iyice çırpın. Üzerine ufalanmış beyaz peynir, rendelenmiş kaşarın yarısı, ince doğranmış biber ve maydanozu ekleyin. Karabiber, pul biber ve isteğe göre kekikle tatlandırın. Peynirler tuzluysa ayrıca tuz eklemeyebilirsiniz.

Bayat ekmek dilimlerini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Hazırladığınız yumurtalı karışımı ekmeklerin üzerine paylaştırın. Ekmeklerin karışımı biraz çekmesi için birkaç dakika bekletin.

Üzerlerine ince doğranmış domatesleri yerleştirin ve kalan kaşar peynirini serpin. Son olarak çok az zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, peynir eriyip üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip sıcak servis edin.