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Bayat ekmekleri sakın atmayın! 10 dakikada kahvaltının yıldızı oluyor

Evde kalan sertleşmiş, bayatlamaya başlayan ekmeklerin israf olmasının önüne geçiyoruz. Bahsedeceğimiz bu tarif ile bayat ekmeleri değerlendirerek kahvaltı için harika bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Üstelik kahvaltının yıldızı olan bu tarif son derece pratik.

Bayat ekmekleri sakın atmayın! 10 dakikada kahvaltının yıldızı oluyor
Gökçen Kökden

Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarifle hem bayat ekmekleri değerlendirebilir hem de kahvaltı sofranıza pizza lezzetinde pratik bir alternatif ekleyebilirsiniz. İşte üzeri kızarmış peyniri ve nefis malzemeleriyle fırında yumurtalı bayat ekmek tarifi...

MALZEMELER

6-8 dilim bayat ekmek
2 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
100 gram beyaz peynir
1 adet yeşil biber
1 adet küçük domates
Birkaç dal maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Pul biber
İsteğe göre kekik
Çok az tuz

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaseye kırın ve sütle birlikte iyice çırpın. Üzerine ufalanmış beyaz peynir, rendelenmiş kaşarın yarısı, ince doğranmış biber ve maydanozu ekleyin. Karabiber, pul biber ve isteğe göre kekikle tatlandırın. Peynirler tuzluysa ayrıca tuz eklemeyebilirsiniz.

Bayat ekmek dilimlerini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Hazırladığınız yumurtalı karışımı ekmeklerin üzerine paylaştırın. Ekmeklerin karışımı biraz çekmesi için birkaç dakika bekletin.

Üzerlerine ince doğranmış domatesleri yerleştirin ve kalan kaşar peynirini serpin. Son olarak çok az zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, peynir eriyip üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip sıcak servis edin.

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ekmek yemek
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