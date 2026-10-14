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Köfte yaparken ekmek yerine bunu ekleyin! Yumuşacık oluyor

Anne köftesinin yerini restoranlarda yediğimiz hiçbir köfte tutmaz, bu bir gerçek. Ancak evde hazırladığımız anne köftesi zaman zaman istediğimiz kadar yumuşak olmayabiliyor. Pek çok tarifte köftenin yumuşak olması için bayat ekmek içi veya galeta unu kullanılması öneriliyor. Oysa bunların yerine farklı bir malzeme kullanarak hem yumuşacık hem de tam kıvamında anne köftesi hazırlamak mümkün.

Köfte yaparken ekmek yerine bunu ekleyin! Yumuşacık oluyor
Gökçen Kökden

Geleneksel köfte tarifinde yer alan ekmek içi veya galeta ununu bu sefer ince öğütülmüş yulaf ile değiştirerek bulutlar kadar yumuşak bir köfte hazırlayacağız.
Özellikle ince öğütülmüş yulaf, kıymanın içerisindeki nemi tutmaya yardımcı olurken köfte harcının toparlanmasını da kolaylaştırıyor. Buradaki önemli nokta ise miktarı abartmamak.

YULAFLI KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 gram orta yağlı dana kıyma
Yarım su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi
1 adet küçük kuru soğan
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı su veya süt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
İsteğe göre pul biber
Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz

YULAFLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı rendeleyin. Çok fazla su bıraktıysa hafifçe sıkarak kıymanın üzerine ekleyin. Sarımsağı ezin ve kıymaya ilave edin.

Yulaf ezmesini rondodan geçirerek daha ince bir kıvama getirin. Ardından kıyma, yulaf, yumurta, su veya süt, soğan, sarımsak, maydanoz ve baharatları geniş bir kapta birleştirin.

Köfte harcını bütün malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Harç çok sert görünüyorsa 1-2 yemek kaşığı daha su ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız harcın üzerini kapatarak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Bu süre yulafın harçtaki nemi çekmesine ve köftenin daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

Dinlenen harçtan parçalar koparıp elinizle köfte şekli verin. Tavayı iyice ısıttıktan sonra köfteleri orta-yüksek ateşte her iki tarafı kızarana ve içleri tamamen pişene kadar pişirin.

YUMUŞAK KÖFTENİN PÜF NOKTASI

Köftenin yumuşaklığını yalnızca eklenen yulaf belirlemiyor. Orta yağlı kıyma kullanmak, harca gereğinden fazla kuru malzeme eklememek ve köfteleri aşırı pişirmemek de sonuç üzerinde etkili.

Yulafı fazla kullanmak ise tam tersine köftenin kuru ve yoğun olmasına neden olabilir. Bu nedenle 500 gram kıyma için yaklaşık yarım su bardağı ince yulaf yeterli olacaktır.

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