17 milyon sterlinlik futbolcudan gece kulübü skandalı! Biri izledi diğeri para saçtı...

Mayıs 2025'te 18 yaşına girecek olan Paez, Chelsea'ye 17,2 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olacak. Ancak, Mart ayında Ekvador Milli Takımı'nın başı belaya girdi, sebebi ise Paez’in uluslararası maç arası sırasında New York'taki bir striptiz kulübüne götürülmesi oldu. Bu olay yüzünden federasyon, bazı üst düzey oyuncuları kovmakla tehdit etti. Paez, bu tartışmanın merkezinde yer alıyordu.

Videolarda Paez'in takım arkadaşları Robert Arboleda ve Gonzalo Plata ile gece kulübünü ziyaret ettiği gözüküyordu. Ancak Piez'in oradaki varlığı endişeye yol açtı çünkü yasa 21 yaşın altındaki kimsenin gece kulüplerine katılmasına izin vermiyor.

OLAY TEKRARLANDI

Genç oyuncu başına gelenlerden akıllanmadı. Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez, bu yıl ikinci kez parti yaparken yakalandıktan sonra saha dışındaki davranışları konusunda uyarıldı.

Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece, genç oyuncunun başarı ve tanınırlığın getirdiği baskıyla başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyerek ekledi: 'Onunla yaşadığım deneyim bana empati yaptırdı. Çok yetenekli ve bununla başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini biliyor, özellikle de şimdi bir kulübe satılıyor ve milli takımın bir parçası.'

NE OLMUŞTU?

Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez, o zamanlar 16 yaşındaydı ve reşit olmamasına rağmen Ekvadorlu takım arkadaşları tarafından New York'taki bir striptiz kulübüne götürüldüğü iddia edildi.

Ekvadorlu yıldız Robert Arboleda'nın gece kulübünde bir kadına para attığı bir video yayınlandı.