Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 17 milyon sterlinlik futbolcudan gece kulübü skandalı! Biri izledi diğeri para saçtı...

17 milyon sterlinlik futbolcudan gece kulübü skandalı! Biri izledi diğeri para saçtı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.10.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez, bu yıl adı ikinci kez katıldığı parti skandala karışınca, milli takım menajeri tarafından saha dışındaki davranışları nedeniyle uyarıldı.

Mayıs 2025'te 18 yaşına girecek olan Paez, Chelsea'ye 17,2 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olacak. Ancak, Mart ayında Ekvador Milli Takımı'nın başı belaya girdi, sebebi ise Paez’in uluslararası maç arası sırasında New York'taki bir striptiz kulübüne götürülmesi oldu. Bu olay yüzünden federasyon, bazı üst düzey oyuncuları kovmakla tehdit etti. Paez, bu tartışmanın merkezinde yer alıyordu.

Videolarda Paez'in takım arkadaşları Robert Arboleda ve Gonzalo Plata ile gece kulübünü ziyaret ettiği gözüküyordu. Ancak Piez'in oradaki varlığı endişeye yol açtı çünkü yasa 21 yaşın altındaki kimsenin gece kulüplerine katılmasına izin vermiyor.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 124154

OLAY TEKRARLANDI

Genç oyuncu başına gelenlerden akıllanmadı. Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez, bu yıl ikinci kez parti yaparken yakalandıktan sonra saha dışındaki davranışları konusunda uyarıldı.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 120723

Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece, genç oyuncunun başarı ve tanınırlığın getirdiği baskıyla başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyerek ekledi: 'Onunla yaşadığım deneyim bana empati yaptırdı. Çok yetenekli ve bununla başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini biliyor, özellikle de şimdi bir kulübe satılıyor ve milli takımın bir parçası.'

NE OLMUŞTU?

Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez, o zamanlar 16 yaşındaydı ve reşit olmamasına rağmen Ekvadorlu takım arkadaşları tarafından New York'taki bir striptiz kulübüne götürüldüğü iddia edildi.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 120747

Ekvadorlu yıldız Robert Arboleda'nın gece kulübünde bir kadına para attığı bir video yayınlandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu gece kulübü milli takım
En Çok Okunan Trend Haberler
Utanmadan itiraf etti: Paramızı şantajla kazanıyoruz! Yine yaparız

Utanmadan itiraf etti: Paramızı şantajla kazanıyoruz! Yine yaparız

Araç alacak herkes faiz indirimini bekliyordu! İlk sinyal geldi

Araç alacak herkes faiz indirimini bekliyordu! İlk sinyal geldi

Ronaldo'yla kuymak keyfi...

Ronaldo'yla kuymak keyfi...

Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu

Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu

Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.