17 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 17 Nisan Çarşamba gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı… Tüm kanalları 17 Nisan Çarşamba yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI ATV

17 Nisan ATV sabah kuşağı hafta içi diğer günlerde olduğu gibi 08:00’da Kahvaltı Haberleri ile başlayacak, 10:00’da ekranların sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınıyla devam edecek. 13:00’da yayınlanacak Gün Ortası’nın ardından Beni Bırakma izlenebilir. 16:20’de Esra Erol’la, sonrasında ise ana haber bülteni ekranda olacak. 20:00’da ise ilgili ile izlenen Sen Anlat Karadeniz yayınlanacak. 00:20’de Son Durak’ın ardından Uçurum ve Kara Para Aşk ile gece kuşağı tamamlanacak.

Star

Star sabaha Kara Sevda dizisinin eskisine oranla daha kısa bir bölümü ile başlıyor ve hemen ardından Mesut Yar İle Bugün ekrana geliyor. Haberlerin ardından sevenleri Erkenci Kuş’un tekrarını izleyebilirler. 12:30’da Nursel’in Konukları, 15:00’da Kocam Yaparsa’nın tekrarı yayınlanacak. 16:30’da ise yarışma programı Anneler ve Gelinler’in yeni bölümü yayınlanacak. 18:45’te yayınlanacak haber bülteninin ardından Kuzgun yine çok heyecanlı bir bölüm ile yayına girecek. TRT 1

06:25’te yayına girecek olan Baba Candır’ın ardından, 08:45’te 1’de Bugün programı ve 08:55’te Seksenler dizisi izlenebilir. Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 11:45’te sağlık ile ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşacak. Bu programın ardından Pelin Çift İle İyi Fikir sonrasında ise Aileler Yarışıyor adlı yarışma 15:40’da ekranda olacak. Her gün yayınlanan Işığın Prensesi’nin ardından ise 19:00’da TRT 1’de ana haber bülteni olacak. Haber bülteninin bitmesi ile birlikte ise izleyicisi bol dizi Diriliş Ertuğrul yayına gelecek.