17 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 17 Nisan Çarşamba gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
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ATV
17 Nisan ATV sabah kuşağı hafta içi diğer günlerde olduğu gibi 08:00’da Kahvaltı Haberleri ile başlayacak, 10:00’da ekranların sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınıyla devam edecek. 13:00’da yayınlanacak Gün Ortası’nın ardından Beni Bırakma izlenebilir. 16:20’de Esra Erol’la, sonrasında ise ana haber bülteni ekranda olacak. 20:00’da ise ilgili ile izlenen Sen Anlat Karadeniz yayınlanacak. 00:20’de Son Durak’ın ardından Uçurum ve Kara Para Aşk ile gece kuşağı tamamlanacak.
Star
Star sabaha Kara Sevda dizisinin eskisine oranla daha kısa bir bölümü ile başlıyor ve hemen ardından Mesut Yar İle Bugün ekrana geliyor. Haberlerin ardından sevenleri Erkenci Kuş’un tekrarını izleyebilirler. 12:30’da Nursel’in Konukları, 15:00’da Kocam Yaparsa’nın tekrarı yayınlanacak. 16:30’da ise yarışma programı Anneler ve Gelinler’in yeni bölümü yayınlanacak. 18:45’te yayınlanacak haber bülteninin ardından Kuzgun yine çok heyecanlı bir bölüm ile yayına girecek.
TRT 1
06:25’te yayına girecek olan Baba Candır’ın ardından, 08:45’te 1’de Bugün programı ve 08:55’te Seksenler dizisi izlenebilir. Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 11:45’te sağlık ile ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşacak. Bu programın ardından Pelin Çift İle İyi Fikir sonrasında ise Aileler Yarışıyor adlı yarışma 15:40’da ekranda olacak. Her gün yayınlanan Işığın Prensesi’nin ardından ise 19:00’da TRT 1’de ana haber bülteni olacak. Haber bülteninin bitmesi ile birlikte ise izleyicisi bol dizi Diriliş Ertuğrul yayına gelecek.
Kanal D
Sağlık programı sevenler Kanal D’de sabah yayınlanan Hayat Sağlıklı Güzel programını seyredebilirler. Ardından Yaralı Kuşlar dizisi, sonrasında ise Müge ve Gülşen’le 2. sayfa programını izleyebilirsiniz. Bu programın ardından Gelinim Mutfakta, 17:00’da ise Arka Sokaklar yayınlanacak. Buket Aydın İle Ana Haber ise 18:45’te. Ana Haber’in bitmesinin ardından Eyvah Eyvah 3 isimli komedi filmi yayınlanacak. Filmin başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ bulunuyor. Bol gülme garantili bu filmi kaçırmayın.
TV8
Günaydın Doktor ile sabahı karşılayan TV8, Survivor Panorama ve Gerçeğin Peşinde programları canlı olarak izlenebilir. 15:45’te Yemekteyiz yeni bölümü ile sizlerle olacak. 20:00’da ise Survivor Türkiye-Yunanistan yine yeni bölümü ile yayınlanacak. Ardından Yemekteyiz tekrar bölümü ekrana gelecek.
FOX TV
Sabaha FOX Tv ile başlayacak olanlar İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat’i izleyebilirler. Sonrasında güzellik, moda, sağlık konularında bilgiler alabileceğiniz Çağla İle Yeni Bir Gün ekrana gelecek. 12:15’te ise Yasak Elma dizisinin alt yazılı bölümü yayınlanacak. Hemen ardından Zuhal Topal’la Sofrada izlenebilir. 19:00’daki Fatih Portakal İle Fox Ana Haber’in ardından eğlenceli yarışma programı Yaparsın Aşkım izlenebilir.
Show Tv
Sabahın ilk saatlerinde her zaman olduğu gibi Güldüy Güldüy Show Çocuk, Kendine İyi Bak, Kuaförüm Sensin art arda yayına girecek. 15:00’da ise Zahide Yetiş’le, 18:45’de de ana haber bülteni yayınlanacak. Ana haberin bitmesi ile birlikte de Güldür Güldür Show izlenebilir. Gece ise Hedefteki Adam filmi var.
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