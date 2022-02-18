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17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

18.02.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Şubat Perşembe günü ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting konusunda birincilik mücadelesi verdi. Farklı kanallarda yer alan birbirinden değerli yapımlar reyting mücadelesinin kazananı olmak için her gün rekabet ediyor. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Şubat reyting sonuçları...

17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

17 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Farklı kanallarda ekrana gelen dizi, film ve programlar reytinglerde adeta yarışıyor. Her gün, önceki günün reyting sıralaması yayımlanıyor. 17 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili sıralama merak konusu oldu. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 17 Şubat reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

17 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MERAK EDENLER İÇİN

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

16 Şubat Çarşamba akşamı, Survivor, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Oğlum yeni bölümleriyle ekrana geldi. 16 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman dizisi, ikinciliği de Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz dizisi aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman dizisi, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

16 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

16 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

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