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17 yaşındaki Basketbolcu Robert Bobroczky'nin boyu görenleri şaşkına çeviriyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Rumen Robert Bobroczky uzun boyuyla bütün dünyanın dikkatini çekiyor, yaşıtları ortalama 1.65 boya sahipken Robert Bobroczky, tam 2.31 metre boyunda.

Rumen basketçi Robert Bobroczky, ilk kez henüz 14 yaşındayken dikkatleri üstüne çekti, çünkü boyu 2.29 metreydi. Önce Barcelona tarafından istendi ancak onun ne Katalan ekibine ne de Real Madrid’e gitmeye gönlü vardı. Robert Bobroczky’nin hayali, dünyanın en uzun ikinci basketbolcusu olarak NBA’de oynamak. 17 yaşında ve 2.31 metre boyunda olan Bobroczky, Ohio Spire Enstitüsü‘nde eğitim görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
basketbol en uzun insan NBA

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