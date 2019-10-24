17 yaşındaki Basketbolcu Robert Bobroczky'nin boyu görenleri şaşkına çeviriyor!

Rumen basketçi Robert Bobroczky, ilk kez henüz 14 yaşındayken dikkatleri üstüne çekti, çünkü boyu 2.29 metreydi. Önce Barcelona tarafından istendi ancak onun ne Katalan ekibine ne de Real Madrid’e gitmeye gönlü vardı. Robert Bobroczky’nin hayali, dünyanın en uzun ikinci basketbolcusu olarak NBA’de oynamak. 17 yaşında ve 2.31 metre boyunda olan Bobroczky, Ohio Spire Enstitüsü‘nde eğitim görüyor.



