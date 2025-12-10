17 yıl sperm bağışladı, doğan bebekler kanser oldu!

Kanser riskini artıran genetik bir mutasyonu taşıdığından habersiz olan bir sperm bağışçısının, Avrupa genelinde en az 197 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Spermi yaklaşık 17 yıl boyunca kadınlar tarafından kullanıldı. Vücudundaki bazı hücrelerin DNA’sı, daha kendisi doğmadan önce mutasyona uğramıştı. Bu mutasyon, vücudun hücrelerinin kansere dönüşmesini engellemede kritik rol oynayan TP53 genine zarar veriyordu.

10'U KANSER OLDU

Donörün vücudunun büyük kısmında bu tehlikeli TP53 formu bulunmuyor, ancak spermlerinin yüzde 20’sine kadar olan kısmı bu mutasyonu taşıyor. Kanser vakalarını takip eden doktorlar, o tarihte bilinen 67 çocuk arasında 23’ünde bu genetik varyantın bulunduğunu, bunlardan 10’unun halihazırda kansere yakalandığını bildirdi.