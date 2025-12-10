Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

17 yıl sperm bağışladı, doğan bebekler kanser oldu!

Kanser riskini artıran bir gen taşıyan sperm donörü nedeniyle 197 çocuk ölümcül riskle doğdu. 10'u kanser oldu.

17 yıl sperm bağışladı, doğan bebekler kanser oldu!

Kanser riskini artıran genetik bir mutasyonu taşıdığından habersiz olan bir sperm bağışçısının, Avrupa genelinde en az 197 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

17 yıl sperm bağışladı, doğan bebekler kanser oldu! 1

Spermi yaklaşık 17 yıl boyunca kadınlar tarafından kullanıldı. Vücudundaki bazı hücrelerin DNA’sı, daha kendisi doğmadan önce mutasyona uğramıştı. Bu mutasyon, vücudun hücrelerinin kansere dönüşmesini engellemede kritik rol oynayan TP53 genine zarar veriyordu.

17 yıl sperm bağışladı, doğan bebekler kanser oldu! 2

10'U KANSER OLDU

Donörün vücudunun büyük kısmında bu tehlikeli TP53 formu bulunmuyor, ancak spermlerinin yüzde 20’sine kadar olan kısmı bu mutasyonu taşıyor. Kanser vakalarını takip eden doktorlar, o tarihte bilinen 67 çocuk arasında 23’ünde bu genetik varyantın bulunduğunu, bunlardan 10’unun halihazırda kansere yakalandığını bildirdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıABD'de lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Temsilciler Meclisi’ne NATO’dan çekilme tasarısı sunulduABD Temsilciler Meclisi’ne NATO’dan çekilme tasarısı sunuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.