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1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! Bin yıllık ağaçlar yok olabilir

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan ve bazıları bin yaşında olduğu belirtilen asırlık Anadolu kestanesi ağaçları, tarihi mezarlığı saran zehirli sarmaşıkların tehdidi altında. İşte detaylar…

1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! Bin yıllık ağaçlar yok olabilir

İbradı'da koruma altındaki mezarlıkta bulunan ve bazıları bin yaşında olduğu belirtilen kestane ağaçları zehirli sarmaşıkların tehdidi altında.

1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! Bin yıllık ağaçlar yok olabilir 1

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI AĞAÇLARI ARASINDA

İbradı'da koruma altındaki 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı dönemi mezar taşlarını barındıran tarihi İbradı Büyük Mezarlığında bulunan ve birçoğu anıtsal nitelikteki Türkiye'nin en yaşlı Anadolu kestanesi ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mezarlıkta bulunan çok sayıda kestane ağacının kuruduğu gözlenirken, ağaçların kurumasının nedeninin gövdesini bir zırh gibi kaplayan ve kökünden koparılmasına rağmen yukarılardaki parçalarıyla yaşamaya devam eden zehirli sarmaşıklar olduğu bildirildi.

Mezarlığın hemen hemen tamamını kaplayan zehirli sarmaşıklar, ağaçların gövdesine yerleşen zehirli sarmaşıklar, ağacın özsuyu ile beslenerek ağaçların güçsüz düşmesine ve kurumasına neden oluyor.

1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! Bin yıllık ağaçlar yok olabilir 2

"KİLOSU 350 TL'DEN SATILIYOR"

Mezarlıktaki kestanelerin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından okula hibe edildiğini belirten Mehmet Cebeci "Okul Aile Birliği okula gelir sağlamak için kestaneleri açık artırmaya çıkarıyor. Biz 760 Bin TL'ye açık artırmayı kazandık ve kestaneleri topluyoruz. Mezarlıktaki ağaçlardan 2,5 ton civarında kestane hasadı yapmayı bekliyoruz. Kilosu 350 TL'den satılıyor. İbradı kestanesi şeker oranı yüksek olması nedeniyle Bursa ve diğer illerdeki kestaneler gibi uzun süre saklanamaz. Hemen tüketilmesi ya da dipfrizde saklanması gerekiyor" dedi.

1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! Bin yıllık ağaçlar yok olabilir 3

"BİN 300-BİN 400 YAŞINDAKİ KESTANE AĞAÇLARINI ZEHİRLİ SARMAŞIKLAR KAPLAYARAK KURUTUYOR"

Geçmiş yıllarda mezarlıktaki zehirli sarmaşıkların ilaçlandığını ve kesilerek yakıldığını belirten Mehmet Cebeci "Büyüklerimiz İbradı Mezarlığında 1 yaşından başlayarak Bin 300-bin 400 yaşında kestane ağacı olduğunu söylerler. 420 dolayında kestane ağacı bulunmakta. Koruma Kurulu tarafından korumaya alınması nedeniyle ilaç ya da yakma işlemi yapılamıyor. Zehirli sarmaşıklar ağaçların gövdesini kaplayarak kurutuyor. Çok sayıda kurumuş ağaç bulunuyor. Gördüğünüz gövdesi sarmaşıklarla kaplı ağaçlar da kısa sürede kuruyacak. Eğer önlem alınmazsa 5-6 yıl sonra bu mezarlıkta tek kestane ağacı kalmayacak. Mezarlıktaki kestane ağaçları için acil eylem planı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! Bin yıllık ağaçlar yok olabilir 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kestane antalya ağaç
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