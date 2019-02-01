18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

Fas’ta 18 aylık bebek görenleri kendine hayran bıraktı. Minik bebek, dünya başkentlerini tek tek ezbere saydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, 18 aylık bebek annesinin ülkeleri söylemesinin ardından başkentleri şaşırmadan saydı.
Sevimli bebek, annesinin İsrail’in başkentini sorması üzerine, “Öyle bir ülke yok” dedi. Minik bebek iki dakikalık görüntüde en az 65 ülkenin başkentini şaşırmadan saydı. (İHA)
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