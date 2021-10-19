18 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Yasak Elma mı birinci oldu?

18 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Kaçış Planı 3, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı.
18 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Kalp Yarası, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
1 YASAK ELMA FOX
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 KALP YARASI ATV
5 YASAK ELMA (OZET) FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
8 ESRA EROL'DA ATV
9 HAVA DURUMU KANAL D
10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
1 YASAK ELMA FOX
2 KALP YARASI ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 YASAK ELMA (OZET) FOX
8 KALP YARASI (OZET) ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV
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