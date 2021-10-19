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  4. 18 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Yasak Elma mı birinci oldu?

18 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Yasak Elma mı birinci oldu?

19.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Kıbrıs Zafere Doğru, Kalp Yarası, Yasak Elma, MasterChef Türkiye gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Yasak Elma mı birinci oldu?

18 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Kaçış Planı 3, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı.

18 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

18 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Kalp Yarası, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KALP YARASI ATV

5 YASAK ELMA (OZET) FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 KALP YARASI ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 KALP YARASI (OZET) ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

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