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18 Haziran Cuma reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Arka Sokaklar mı?

19.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor. Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Müge Anlı İle Tatlı Sert, Esra Erol'da, Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D'de Arka Sokaklar'ın sezon finali bölümü, FOX TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam, Star TV'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, TV8'de Kırmızı Oda sezon finali bölümü ile ekranlara geldi.

18 Haziran Cuma reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Arka Sokaklar mı?

Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapım, sıralamada birinci oluyor.

18 HAZİRAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz hafta 11 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları ise şöyle;

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-İtalya EURO 2020 Karşılaşması, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-İtalya EURO 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-ITALYA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 KIRMIZI ODA TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 POSTACI (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-ITALYA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KIRMIZI ODA TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ARKA SOKAKLAR KANAL D

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV


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