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18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Türkiye Almanya maçı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

19.11.2023 00:06 | Son Güncelleme:
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18 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Türkiye Almanya maçı, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Türkiye Almanya maçı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 18 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Türkiye Almanya maçı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 18 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçları...

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (11 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

11 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 KARDESLERIM ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 KARDESLERIM (OZET) ATV
10 STAR ANA HABER STAR TV

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