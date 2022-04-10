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18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması

10.04.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Socrates Dergi’nin YouTube kanalına konuk olan Ata Demirer 18 kilo vermesiyle gündemde. Ata Demirer prgoramda mide ameliyatı geçirerek zayıfladığı iddiasına yanıt verdi.

18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması

Komedyen Ata Demirer zayıflamasıyla gündemde. Mehmet Demirkol’un sunduğu, Socrates Dergi’nin YouTube kanalında yayınlanan 'Galaxy Rehberi' adlı programa konuk olan Ata Demirer, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberler hakkında konuştu.

Ata Demirer 18 kilo vermesinin ardından yaptığı açıklamada "Saçma sapan şeyler söylemişler. 50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum" dedi.

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"18 KİLO VERDİM"

49 yaşındaki komedyen "Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" diye konuştu.

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Ata Demirer
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