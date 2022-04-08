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  4. Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı! Ata Demirel'in paylaşımı olay oldu

Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı! Ata Demirel'in paylaşımı olay oldu

08.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akbağ 15 yıl aradan sonra, Yılmaz Erdoğan’ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan 'Aydınlıkevler' ile yeniden tiyatro sahnesine döndü. Demet Akbağ'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı. Seyirciler arasında yer alan Ata Demirer usta oyuncu Metin Akpınar, Yılmaz Erdoğan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz ile pozunu paylaştı.

Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı! Ata Demirel'in paylaşımı olay oldu

Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl sonra yazdığı oyun için Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı oyun 'Aydınlıkevler - Babaannem Amerika’ya Savaş Açtı' gösterimine ünlüler akın etti.

‘Aydınlıkevler’in galasında Metin Akpınar, Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Yılmaz Erdoğan en önde oturuyordu. Galadaki o anların fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ata Demirer pozu "Ne güzel bir geceydi" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ünlü komedyenin pozunu görenler "Efsane ekip" yorumları yaptı.

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Ata Demirer Demet Akbağ Metin Akpınar
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