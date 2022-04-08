Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı! Ata Demirel'in paylaşımı olay oldu

Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl sonra yazdığı oyun için Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye çıktı. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı oyun 'Aydınlıkevler - Babaannem Amerika’ya Savaş Açtı' gösterimine ünlüler akın etti.

‘Aydınlıkevler’in galasında Metin Akpınar, Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Yılmaz Erdoğan en önde oturuyordu. Galadaki o anların fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ata Demirer pozu "Ne güzel bir geceydi" notuyla paylaştı.

Ünlü komedyenin pozunu görenler "Efsane ekip" yorumları yaptı.

