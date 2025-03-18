18 Mart Şehitleri Anma Günü için 1000 gül fidanı yetiştirdiler...

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte şehitler anısına yetiştirdikleri 1000 gül fidanını, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için toprakla buluşturdu.

Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 5 ayda yetiştirdikleri 1000 gül fidanını, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında, okul bahçesine dikti.

PROGRAMA 2 PİLOT YÜZBAŞI İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLAN PİLOTUN BABASI KATILDI

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Sezer’in öncülüğünde, okul idaresinin desteğiyle başlatılan programa, öğrenci, öğretmen ve 2004 tarihinde bir eğitim uçuşu sırasında Konya'da havada çarpışan F-4E tipi iki savaş uçağında 2 pilot yüzbaşı ile birlikte şehit olan Pilot Teğmen Bahadır Tayfur’un babası Emekli Öğretmen Ayhan Tayfur da katıldı.

ŞEHİTLİK MAKAMININ ÖNEMİ VURGULANDI

Tayfur, şehitlik makamının kutsal ve değerli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu anlamlı projeye katılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Proje kapsamında yetiştirilen güllerin bir bölümü, şehit kabirlerine dikilmek üzere yetkili mercilere teslim edildi.

ŞEHİT ANNELERİ VE ÖĞRENCİ ANNELERİNE GÜL HEDİYE EDİLECEK

Ayrıca, Anneler Gününde şehit anneleri ve öğrenci annelerine de gül hediye edileceği açıklandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır