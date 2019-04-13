18 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu burada! 18 Nisan haftası A101 indirimli ürünleri listesi

A101 mağazalar zincirinin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden şahane ürünler yer alıyor. A101, teknolojik ürünlerdeki taleplerin ve fiyatların farkında olduğu için bunları çok daha uygun fiyatlarla satıyor. Kalitesini pek çok kişiye kanıtlamış olan Samsung markasının 43 inç akıllı televizyonunu yalnızca 2,929 TL’ye satın alabilirsiniz. İki yıl garantili olan üründe iki adet USB girişi, ekran aynalama sistemi, 20 W ses çıkışı, Wi-Fi, üç tane HDMI girişi gibi özellikler mevcut. Ultra HD olan televizyonda uydu alıcılı sistem de yer alıyor. 18 Nisan A101 ürün kataloğunda tüm ürünleri görselleriyle birlikte incelemek için TIKLAYINIZ! Katalogdaki bir diğer teknolojik ürün Elton marka uydu alıcılı LED televizyon. Ürün 32 inç boyutunda ve birçok özelliğe sahip. Üründe iki adet HDMI girişi, bir adet USB girişi 28 W ses çıkışı var. İki yıl garantili olan LED televizyonun fiyatı ise 849,00 TL.

1,4 Ghz Quad-Core işlemci, 3 GB ram, 32 GB dahili kapasite, Android 8.1 işletim sistemine sahip olan Samsung J6 telefona ise 1.199 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ayrıca üründe 13.0 MP ve 5 MP çift arka kamera ve 8.0 MP ön kamera da mevcut. İki yıl garantisi ve farklı renk seçenekleri olan ürünün şarjı da diğer akıllı telefonlara nazaran daha uzun süre dayanıyor.

Yaza hazırlanırken çıkılan yürüyüşlerde ya da yapılan koşularda ihtiyacınız olan bluetooth spor kulaklık da A101 firmasının 18 Nisan tarihli kataloğunda yerini alıyor. Sporda kullanım için ideal olan Piranha markasının ürününün müzik çalar özelliği de var. Ayrıca sesli arama ve mobil cihazlarla bağlantı sistemi sayesinde spor yaparken bile sevdiklerinizle konuşabilirsiniz. İki yıl garantisi olan ürünün fiyatı ise sadece 34,95 TL. Pikniklerin müzik olmadan pek tat vermediğini düşünen A101 markası, bu hafta bluetooth hoparlörü de şubelerine getiriyor. Dış mekanlar için ideal olan üründe kablosuz bağlantı, müzik çalar, sesli arama, USB girişi gibi özellikler bulunuyor. İki yıl garantisi ve şarj edilebilme özelliği olan ürünün fiyatı ise 34,95 TL olarak belirlenmiş. A101’in aktüel ürünler listesi bunlarla sınırlı değil. Kendini tanıtmaya yeni başlamış olsa da pek çok kişinin memnun olduğu ve hiçbir sorun yaşamadığı Altus markasının 3 çekmeceli derin dondurucu ürünü yalnızca 649,00 TL. Üründe değiştirilebilir kapı açılış yönü, 102 litrelik hacim, enerji tasarrufu sağlayan A+ sistemi ve iki yıl garanti de mevcut.