Günlük yorgunluk sanıp geçmeyin! Kardiyologdan 8 belirti için kritik uyarı

Kalp hastalıkları, erken dönemde fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle kalp kapaklarını etkileyen bazı rahatsızlıklar, başlangıçta belirgin şikayetlere yol açmadığı için uzun süre fark edilmeyebilir. Bu hastalıklardan biri olan triküspit kapak yetmezliği de sinsi ilerleyişi nedeniyle dikkat çekti.

Hindistan'ın Kalküta kentindeki özel bir hastanede görev yapan Kıdemli Danışman ve Girişimsel Kardiyolog Dr. Sumanto Mukhopadhyay, triküspit kapak yetmezliğinin ilerleyen evrelerde kalbin işleyişini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Tedavi edilmeyen ağır vakalarda kalp yetmezliğinin yanı sıra karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

TRİKÜSPİT KAPAK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında bulunan triküspit kapak, kanın doğru yönde ilerlemesini sağlıyor. Bu kapağın tam kapanamaması durumunda kanın bir bölümü sağ karıncıktan sağ kulakçığa geri kaçıyor. Bu durum, triküspit kapak yetmezliği olarak adlandırılır.

Halk arasında kalp kapağında kaçak olarak bilinen bu rahatsızlık, bazı kişilerde uzun süre belirgin bir şikayete neden olmadan ilerleyebilir. Hastalık ağırlaştıkça kalbin sağ tarafındaki yük artıyor ve vücutta sıvı birikmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

KARDİYOLOGLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ 8 BELİRTİ

Triküspit kapak yetmezliğinde belirtiler başlangıçta hafif seyredebildiği için başka sağlık sorunlarıyla karıştırılabilir. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte günlük yaşamı etkileyen şikayetler daha belirgin hale gelebilir.

Dikkat edilmesi gereken 8 belirti şöyle sıralanıyor:

1. Sürekli yorgunluk ve halsizlik: Kalbin kan dolaşımını sağlama işlevinin etkilenmesi, kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabilir.

2. Nefes darlığı: Özellikle fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan veya giderek artan nefes darlığı, kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili bir sorunun işareti olabilir.

3. Bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik: Vücutta sıvı birikmesi sonucunda bacaklarda ve ayak bileklerinde ödem gelişebilir.

4. Karında şişlik: İleri vakalarda karın bölgesinde sıvı birikmesi görülebilir. Bu durum karında dolgunluk ve şişkinlik hissine yol açabilir.

5. İştah azalması: Karın bölgesindeki sıvı birikimi ve vücuttaki dolaşım değişiklikleri, iştah kaybına neden olabilir.

6. İstemsiz kilo kaybı: Hastalığın ilerlemesiyle birlikte iştah azalması ve genel sağlık durumundaki bozulma kilo kaybına yol açabilir.

7. Efor kapasitesinde azalma: Merdiven çıkmak, yürümek veya günlük işleri yapmak eskisine göre daha zor hale gelebilir.

8. Çarpıntı veya boyunda nabız atımının belirginleşmesi: Bazı hastalarda kalp çarpıntısı ya da boyunda güçlü nabız atımları hissedilebilir.

Bu belirtiler tek başına triküspit kapak yetmezliği tanısı koymak için yeterli değil. Ancak şikayetlerin devam etmesi, şiddetlenmesi veya birden fazlasının birlikte görülmesi durumunda tıbbi değerlendirme yapılması önem taşıyor.

TRİKÜSPİT KAPAK YETMEZLİĞİ NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Triküspit kapak yetmezliği, kapağın kendisindeki yapısal bozukluklardan kaynaklanabildiği gibi kalbin sağ tarafındaki odacıkların genişlemesi nedeniyle de gelişebilir.

Hastalığın başlıca nedenleri arasında akciğer damarlarındaki basıncın yükselmesiyle ortaya çıkan pulmoner hipertansiyon, sol taraflı kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalığı, kalp kapaklarını etkileyen enfeksiyonlar ve doğuştan gelen kalp anomalileri bulunuyor.

Bunların yanı sıra Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları, göğüs travmaları ve karsinoid sendromu gibi daha nadir durumlar da triküspit kapak yetmezliğine neden olabilir.

TEŞHİS İÇİN HANGİ YÖNTEM KULLANILIYOR?

Hastalığın belirlenmesinde doktor muayenesi ve ekokardiyografi önemli rol oynuyor. Kalp ultrasonu olarak da bilinen ekokardiyografi sayesinde kapağın çalışma biçimi, kanın geriye kaçışının derecesi ve kalbin sağ tarafındaki odacıkların durumu değerlendirilebilir.

Erken teşhis, hastalığın şiddetinin belirlenmesi ve olası komplikasyonların takip edilmesi açısından önem taşıyor.

Özellikle daha önce kalp hastalığı veya pulmoner hipertansiyon tanısı almış kişilerin yeni gelişen belirtileri ihmal etmemesi gerekiyor.

"BELİRTİLERİ YAŞLANMAYA BAĞLAYIP GEÇMEYİN"

Triküspit kapak yetmezliği her hastada aynı şekilde ilerlemiyor. Bununla birlikte, hastalığın uzun süre belirti vermemesi erken teşhisi zorlaştırabiliyor.

Sürekli yorgunluk, nefes darlığı, bacaklarda şişlik ve hareket kapasitesinde azalma gibi şikyetlerin yalnızca yaşlanmaya bağlanmaması gerekir.

Erken değerlendirme sayesinde hastalığın ilerleme durumu izlenebiliyor ve uygun tedavi zamanında planlanabilir. Belirtilerin kalıcı hale gelmesi veya giderek artması durumunda bir sağlık uzmanına başvurulması önem taşıyor.