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18 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 18 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

19.04.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünün reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 18 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında; Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Survivor ve Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Birinci kim oldu? İşte 18 Nisan reyting sonuçları...

18 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 18 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Salı gününe ait reyting sonuçları araştırılıyor. Salı akşamı SHOW TV, Kanal D, FOX TV, Tv8, Star TV, ATV ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan; dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. 18 Nisan Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. İşte 18 Nisan 2023 günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 NİSAN AÇIKLANDI MI?

18 Nisan Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Nisan Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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