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18 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

19.07.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Temmuz Pazar akşamı Recep İvedik 6, Baş Belası, Oluversin Gari ve San Andreas Fayı gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yarışma, haber programı, dizi ve filmlerin reyting sonuçları paylaşıldı.

18 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

18 Temmuz’da Kanal D'de Cehennem Melekleri 2, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Avcı: Kış Savaşı, Tv8'de Recep İvedik 6, Star TV'de Ada Masalı, TRT 1'de San Andreas Fayı ve FOX TV'de Oluversin Gari dizi ve filmler reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların reytingleri, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Recep İvedik 6, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Baş Belası aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Recep İvedik 6, ikinci sırada Baş Belası, üçüncü sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 RECEP IVEDIK 6 (T.S) TV8

2 BAS BELASI ATV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 3 TE 3 TRT 1

5 RAFADAN TAYFA TRT COCUK

6 ADIM BASI KAFE TV8

7 HABER ONU SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MEGALODON (Y.S) ATV

10 VER KAC (T.S) KANAL D

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 RECEP IVEDIK 6 (T.S) TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 BAS BELASI ATV

4 AVCI KIS SAVASI (Y.S) SHOW TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 ADIM BASI KAFE TV8

7 HABER ONU SHOW TV

8 EFSANENIN YUKSELISI (Y.S) SHOW TV

9 ADA MASALI (TKR) STAR TV

10 CEHENNEM MELEKLERI 2 (Y.S) KANAL D

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