İtalya ve İsviçre'nin siber güvenlik kurumları, otonom yapay zekâ ajanlarıyla gerçekleştirilen siber saldırılara dikkat çekti.

İki kurum, son dönemdeki güvenlik ihlallerinde ve siber saldırılarda rol oynayan, sızma testi ve kırmızı takım çalışmalarına yönelik dört yapay zekâ destekli yazılım çerçevesini sıraladı. Bunların ARTEX AI, CyberStrikeAI, DeepSeek Harness - Red Team ve PentAGI olduğu belirtildi.

Her iki kurum da kuruluşlara internete açık sistemlerin sayısını azaltma, güvenlik yamalarına öncelik verme ve olağan dışı faaliyetleri izleme çağrısında bulundu.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇOK SAYIDA SİSTEMİ ELE GEÇİRDİLER

İtalya'nın siber güvenlik kurumu CSIRT Italia, internete açık uç noktalardaki güvenlik açıklarını ve hatalı yapılandırmaları tespit edip istismar etmek için otonom yapay zekâ ajanlarının kullanıldığı geniş çaplı saldırılar belirlediğini açıkladı.

Kurum, bazı vakalarda birden fazla yapay zekâ ajanının eş zamanlı çalışarak birkaç saat içinde çok sayıda sistemi ele geçirdiğini gözlemledi.

DeepSeek Harness kullanılan bir vakada bir koordinatör, beş yapay zekâ ajanına görev dağıttı. Ajanlar, bilgi toplamadan güvenlik açıklarının istismar edilmesine ve sistemlerde kalıcılık sağlanmasına kadar uzanan çeşitli görevler yürüttü.

Ajanlar, güvenlik açıklarını, hatalı yapılandırmaları ve ele geçirilmiş kimlik bilgilerini bir arada kullanarak internete açık sistemler üzerinden kurumların iç ağlarına ulaştı.

CSIRT Italia, gözlemlenen saldırılarda otonom ajanların hatalı yapılandırmaları tespit etmek, düşük etkili güvenlik açıklarını dahi karmaşık saldırı zincirlerinde birleştirmek ve çalışma modüllerini dinamik olarak uyarlamak için karmaşık ve süreklilik gösteren faaliyetler yürütebildiğini bildirdi.

Kurum, ajanların uç nokta savunmalarını aşmak ve altyapının daha derin katmanlarında faaliyet göstermek için gerçek zamanlı olarak kötü amaçlı kod yazdığını da belirtti.

GÜVENLİK YAMALARINA ÖNCELİK VERİLMELİ

İtalyan siber güvenlik kurumu, sistem yöneticilerine internete açık sistemlerdeki güvenlik yamalarına öncelik vermelerini, gerçek saldırılarda aktif olarak istismar edildiği bilinen güvenlik açıklarını gidermeye odaklanmalarını ve ihtiyaç duyulmayan uzaktan yönetim arayüzlerini devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.

Kurum ayrıca şüpheli faaliyetlerin tespit edilebilmesi için kontrol düzlemi işlemlerinin, kimlik doğrulama kaynaklarının, iç ağlara yönelik trafiğin ve sunuculardan çıkan ağ trafiğinin izlenmesini önerdi.

İSVİÇRE'DE İLK VAKALAR DOĞRULANDI

İsviçre Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de ülkedeki kuruluşları hedef alan benzer saldırılara karşı uyarıda bulunarak yapay zekâ destekli siber saldırıların başarıya ulaştığı ilk vakaları doğruladı.

NCSC, son günlerde İsviçre'deki kuruluşlara yönelik yapay zekâ ajanlarının yardımıyla gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin ilk bildirimleri aldığını açıkladı.

NCSC'ye göre saldırılardan en az iki sektördeki çeşitli kuruluşlar ve kritik altyapı işletmecileri etkilendi.

Kurum, bilgisi dâhilindeki bu saldırıların tamamında yapay zekâ ajanlarının kullanımının hedef alınan kuruluşların bilgi teknolojileri sistemlerinin ele geçirilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

NCSC, saldırıların hızla gerçekleştirildiğini, ajanların internete açık uç noktalardaki zayıf parolaları ve bilinen güvenlik açıklarını istismar ettiğini aktardı. Kurum, ajanların zayıflıkları doğrulamak ve sonraki adımlarına bağımsız olarak karar vermek için yazılım çerçevelerinden yararlandığını da belirtti.

NCSC'YE GÖRE AJAN SAYISI NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

NCSC, siber suçluların da erişebildiği, çoğu zaman ücretsiz sunulan kamuya açık yapay zekâ ajanlarının sayısının ekim ayından açıklama tarihine kadar neredeyse iki katına çıktığını bildirdi.

Merkez, bu artışın kritik altyapı işletmecileri de dâhil olmak üzere İsviçre'deki kuruluşları hedef alan geniş çaplı saldırı dalgalarına yol açtığını belirtti.

24 SAAT İÇİNDE YAMA UYGULANMASI ÖNERİLDİ

İsviçre Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, internete açık sistemlerin yöneticilerine kritik güvenlik açıklarına yönelik yamaları yayımlanmalarından sonraki 24 saat içinde uygulamalarını, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) veya geçiş anahtarı (passkey) koruması kullanmalarını ve asgari yetki ilkesini uygulamalarını tavsiye etti.

Kaynak: Bleeping Computer