18 yıllık işinden ayrılan adamın gerekçesi duyanların ağzını açık bırakıyor!

Kolay yolu tercih etmektense Luke Mickelson daha zorlu bir yolu seçmeye karar verdi ve bağışlamak istediği şeyi kendisi yapmaya karar verdi. Peki neydi bağışlamak istediği şey? Çocuk yatakları. Ancak bu işe girişirken Luke hareketinin daha büyük bağışların önünü açacağından ve ulusal çapta bir kampanyaya dönüşeceğinden habersizdi.

Mickelson yaşadığı bölgede bir ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Luke: “Küçük kız kıyafetlerden yapılmış bir yuvada yatıyordu, gerçekten de üzerinde yattığı şey kıyafet yığınından yapılma bir kuş yuvası gibiydi. Daha sonra üzerinde yattığı bu şeyin onun yatağı olduğunu öğrendim.”

Biraz araştırma yapınca bunun aslında büyük bir sorun olduğunu görüyor Luke, uyuyacak yatağı olmayan çok sayıda çocuk olduğunu fark ediyor.

Onların neye ihtiyacı olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu diyor Luke, aileleri sadece karınlarını doyurmaya çalışıyordu. Onlara bir kap yemek, üstlerine bir çift kıyafet, tepelerinde de bir çatı olmasını sağlayabiliyorlardı, yatak bu aileler için lükstü.

Mickelson kızının ranzasını örnek olarak kullanarak ve tüm güvenlik talimatlarına uyarak ilk yıl içerisinde ailesinin ve arkadaşlarının yardımıyla tam 11 ranza üretmeyi başardı.

Daha sonra hiçbir kar amacı gütmeyen “Sleep in Heavenly Peace” (Cennette Gibi Uyu) isimli projeyi hayata geçirdi.

Bu projenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler ülkenin dört bir tarafındaki gönüllüler sayesinde tamamlandı.

2012 yılında başlayan projenin sonunda 2017 yılına gelindiğinde gönüllü kuruluş 612 ranza üretmişti bile.

Projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre yaklaşık 15 bin gönüllüsü olan kuruluş 2018 yılında 4.144 yatak yapabilecek güce erişmişti.